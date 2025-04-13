外送員送餐至成大宿舍 竟摸走大廳桌上男大生炸雞套餐

張姓外送員送餐點至成功大學宿舍，他見曾姓男大生訂購的炸雞套餐還放置於大廳取餐桌上，悄悄摸走，食用完畢；曾生報警提告，警方循監視將張傳喚到案，檢方起訴。台南地院審理後，將張依竊盜罪判處罰金5千元，如易服勞役，以1千元折算1日。

判決書指出，34歲張姓外送員去年6月14日晚間9時許，至台南市東區成功大學宿舍送餐時，見曾姓男大生訂購的炸雞餐點（價值286元）仍放在大廳取餐桌上，竟順手牽羊，將炸雞摸走；曾報警處理，警方調閱監視器，將張通知到案。

檢警偵訊時，張姓外送員承認犯行，表示炸雞都已經吃完；法院審酌，張不思循正途賺取財物，隨意竊取他人飲食，致被害人平白蒙受財產損失，破壞社會治安，應予非難，並參酌張的犯罪動機、目的、手段、素行、智識程度及家庭經濟狀況，判處罰金5千元。