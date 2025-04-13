快訊

直擊／世紀破冰！白冰冰、胡瓜、康康合體 內幕曝光了

「世界那麽大，我想去看看」 10年前閃辭的女孩現在好嗎？

外送員送餐至成大宿舍 竟摸走大廳桌上男大生炸雞套餐

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

張姓外送員送餐點至成功大學宿舍，他見曾姓男大生訂購的炸雞套餐還放置於大廳取餐桌上，悄悄摸走，食用完畢；曾生報警提告，警方循監視將張傳喚到案，檢方起訴。台南地院審理後，將張依竊盜罪判處罰金5千元，如易服勞役，以1千元折算1日。

判決書指出，34歲張姓外送員去年6月14日晚間9時許，至台南市東區成功大學宿舍送餐時，見曾姓男大生訂購的炸雞餐點（價值286元）仍放在大廳取餐桌上，竟順手牽羊，將炸雞摸走；曾報警處理，警方調閱監視器，將張通知到案。

檢警偵訊時，張姓外送員承認犯行，表示炸雞都已經吃完；法院審酌，張不思循正途賺取財物，隨意竊取他人飲食，致被害人平白蒙受財產損失，破壞社會治安，應予非難，並參酌張的犯罪動機、目的、手段、素行、智識程度及家庭經濟狀況，判處罰金5千元。

張姓外送員送餐點至成功大學宿舍，他見曾姓男大生訂購的炸雞餐點還放置於大廳取餐桌上，悄悄摸走，食用完畢。示意圖／本報資料照片
張姓外送員送餐點至成功大學宿舍，他見曾姓男大生訂購的炸雞餐點還放置於大廳取餐桌上，悄悄摸走，食用完畢。示意圖／本報資料照片

台南 外送員 成功大學 提告 監視器

延伸閱讀

未替外送員保強制險 台南市府連三罰Foodpanda遭法官撤銷

「德州小騎士炸雞」回台南！醫院裡也有小騎士　最新「台南第2家門市」店址搶先曝光

比五折還強！三商炸雞「兩桶炸雞333元」又來了　拿坡里「披薩+炸雞」神組合現省260

外送員接到單即送餐…超時被罵「怎不導航」 網建議：送回店較好

相關新聞

斗六工安意外2工人是兄弟 沼氣中毒雙雙身亡…是否為相救釀意外待查

雲林縣斗六市斗六工業區一家生產雞飼料的公司，今天下午15時28分兩名外包商工人進行管線查修時，疑似沼氣中毒，兩人受困於地...

警界也傳職場霸凌？台南家防官離職前「千字文」控訴 婦幼隊長：從未接觸

台南市警永康分局翁姓家防官近日離職後，撰寫千字文傳至家防官Line群組，指控遭到婦幼警察隊隊長陳佩鈴職場霸凌，也投訴督察...

台南仁德透天厝莫名起火 屋主逃陽台獲救、屋內9隻貓燒死

台南市仁德區三甲八街一棟透天厝下午1點竄出火舌，消防隊員救出受困2樓陽台46歲廖姓屋主；據稱屋主煮飯時突然聽到「碰」一聲...

苗栗透天起火！8歲男童機警通知阿公滅火 苗消救出受困叔叔無大礙

苗栗縣頭份市一棟3樓透天2樓房間今天下午起火，8歲男童發現，機警通知阿公滅火，消防人車快速趕到，救出受困3樓的叔叔，輕微...

斗六食品公司工安意外…外包員工檢修管線「疑沼氣中毒」 2人被救出OHCA

雲林縣斗六市科加六路一家生產加工食品的公司今天下午15時28分傳出工安事故，消防局獲報該公司的外包商有兩名員工進行管線查修時...

國1五楊高架林口路段驚傳火燒車 後輪起火「駕駛急下車逃生」

國道1號五楊高架北上38公里處，今天下午2時許發生火燒車意外。1輛轎車行經該處時後輪不明原因起火，駕駛趕緊下車逃生。桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。