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台南仁德透天厝莫名起火 屋主逃陽台獲救、屋內9隻貓燒死

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市仁德區三甲八街一棟透天厝下午1點竄出火舌，消防隊員救出受困2樓陽台46歲廖姓屋主；據稱屋主煮飯時突然聽到「碰」一聲就看到濃煙竄天，趕緊衝出屋外，「屋子裡養的9隻貓全數罹難」。詳細起火原因，仍有待消防局火調人員進一步釐清。

消防局出動22車、警消43人、義消26人前往滅火。消防員表示，到場時這一棟3樓加蓋透天厝火舌黑煙竄天一度向兩側延燒，火勢猛烈，後來火勢已控制，3個小時後全部鋪面，並未造成人員傷亡。

屋主則稱，「聞到味道就趕快跑出來，但整個都是煙就沒辦法跑，只好跑到陽台」，懷疑是電線走火，雖然人被消防員救下來無大礙，但養的9隻貓恐全數罹難。大火燒毀住家物品，1樓起火燃燒，延燒至2樓及3樓，燃燒面積共約60平方公尺。

台南仁德透天厝莫名起火，屋主逃陽台獲救，屋內9隻貓燒死。圖／讀者提供
台南仁德透天厝莫名起火，屋主逃陽台獲救，屋內9隻貓燒死。圖／讀者提供
台南仁德透天厝莫名起火，屋主逃陽台獲救，屋內9隻貓燒死。圖／讀者提供
台南仁德透天厝莫名起火，屋主逃陽台獲救，屋內9隻貓燒死。圖／讀者提供
台南仁德透天厝莫名起火，屋主逃陽台獲救，屋內9隻貓燒死。圖／讀者提供
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台南 消防員 火災 透天厝

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