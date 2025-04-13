檢舉車手有獎金…他主動出擊「一次逮2人」可望獲10萬元

警政署規劃實施「百斬計畫」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，繼台南市新營區陳姓男子成為全國首名檢舉車手獲5萬獎金者，前天另一名民眾檢舉後，讓台南警方一次逮捕2人；警方協助他送件申請，該名民眾有望一次獲得10萬元獎金。

內政部警政署4月1日公布「百斬計畫」，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，透過165打詐儀表板「百斬行動檢舉車手專區」填報檢舉車手線索情資，提供有關詐欺車手關鍵訊息，經警方成功拘提或逮捕車手到案，即可獲頒檢舉獎金5萬元。

自從計畫上路以來，本月2日台南市新營陳姓民眾因至農會提款，在提款機前等候太久，且不時抽換提款卡片；陳覺得可疑，立即向警方檢舉有疑似車手，讓警方順利逮捕45歲香港籍杜姓男子，陳也因此成為全國首名5萬獎金到手者。

一名男子看到網路廣告鼓吹，去年11月加入「股票投資獲利」網路Line社群，半年來，群組內詐騙集團藉由噓寒問暖拉近關係，並吹噓有股票內線訊息，可短時間獲得高報酬；該名男子見近日股市不穩，萌生投資念頭，詐騙集團見男子出言詢問，鼓吹投入200萬元，便可提早退休、享福。

由於男子透過媒體報導，得知警政署有「百斬計畫」，為了避免遭到詐騙，順便賺取檢舉獎金，前天上午8時許他走進台南市警第三分局安順派出所，向警方諮詢；所長陳冠均、警員張信智、王存華、陳政宇、方韋文共同與男子討論瞭解，告知是詐騙集團慣用手法。

警方引導該名男子至「165打詐儀表板」網站填寫檢舉情資，並與男子合作，前往現場埋伏查緝；前天上午9時許警方在安南區北安路2段見車手前來取款，當場逮捕車手43歲許姓男子。

員警眼尖發現，鄰近堤防上1名男子見車手被抓後，立即徒步離去，趨前逮捕40歲梁姓監控手（馬來西亞籍），共查扣工作證、商業合約保密協議書、理財存款憑據等物，全案依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。

分局表示，內政部警政署規劃實施「百斬計畫」專案奏效，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，鼓勵全民檢舉車手，讓詐欺無所遁形，警民合作共同打擊詐騙，建立起堅不可摧的打詐防線。