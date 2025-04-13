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台中女接假胞弟訊息稱股票套牢需應急 行員阻詐50萬

中央社／ 台中13日電

台中林姓女子日前接獲胞弟手機訊息稱，近日欲裝潢房屋，但因股票套牢需資金調度，林女要匯款時行員發現有異報案，員警到場確認林女胞弟遭盜用帳號，及時阻詐50萬元。

台中市警察局太平分局今天表示，新平派出所員警10日下午2時多，接獲轄內中國信託銀行行員報案稱，有女子疑遭詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，40多歲林女，當天上午10時多，手機突收到胞弟LINE訊息，稱住家臨時要裝潢修繕，但因近期股市大跌、股票遭套牢，資金調度困難盼匯款新台幣50萬元應急。

林女收到訊息後，立即前往附近銀行欲匯款，但行員關懷提問時，發現林女稱因胞弟住家「房屋裝潢」費用要匯款，但受款人非當事人弟弟，又非公司行號，憂心林女遭騙便通知員警到場。

經員警協助聯繫林女胞弟，才發現林男LINE帳號遭盜用，林女趕緊通知親友，避免有人因此受騙，並感謝警方與行員協助，得免一場金錢損失。

台中林姓女子（右）日前接獲胞弟手機訊息稱近日欲裝潢房屋，但因股票套牢需資金調度，林女到銀行欲匯款，幸行員發現有異報案、警方及時阻詐，才避免林女金錢損失。圖 ／翻攝照片（中央社）
台中林姓女子（右）日前接獲胞弟手機訊息稱近日欲裝潢房屋，但因股票套牢需資金調度，林女到銀行欲匯款，幸行員發現有異報案、警方及時阻詐，才避免林女金錢損失。圖 ／翻攝照片（中央社）

LINE 台中市 詐騙 警察

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