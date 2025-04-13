警界也傳職場霸凌？台南家防官離職前「千字文」控訴 婦幼隊長：從未接觸

台南市警永康分局翁姓家防官近日離職後，撰寫千字文傳至家防官Line群組，指控遭到婦幼警察隊隊長陳佩鈴職場霸凌，也投訴督察室、警政署；督察室受理調查，陳佩鈴今回應，從未與翁接觸、交談，何來霸凌？且家防官的考核都是分局主管權限，非她所能干涉。

39歲的翁姓家防官從警18年，從警員、偵查佐到考上巡官後在永康分局擔任家防官；本月8日他突然離職，丟出1篇千字文在台南市警局家防官內部群組，指出家防官盡心盡力，為了生活、家人圖個溫飽，如今求去，控訴是因為遭到陳隊長霸凌，丟出後隨即退群，目前出國休息。

翁表示，陳隊長疑似找不到他案件上的缺失，於是就造謠永康分局業務分工不均、說他「以私害公」，把工作丟給同事做（分局三個家防官平日互相配合關係和睦，一個外人來挑撥說嘴不覺得好笑嗎）？

翁再指，偵查隊那件證物盒遲送更是見獵心喜，大動干戈的動員人馬要來處分他一個小小巡官（真的好大的官威，分局督察組都認定他無行政疏失了，陳隊長不只無視調查結果，還施壓硬要砍他）。

陳佩鈴說明，這位巡官她幾乎沒有任何印象，沒有接觸、交談，連其資歷都不清楚，何來造謠、挑撥、說嘴？家防官雖然是業務承辦人，但與她沒有直屬關係，即使今天是要討論婦幼業務，她最多只會跟分局的防治組長討論，不會直接聯繫承辦人。

陳佩鈴表示，婦幼案件證物盒，一向是由婦幼隊統一送交刑事局鑑識，爆料文所指案件，是台南地檢署檢察官發現沒有收到婦幼案件的證物盒鑑識報告，主動發文詢問，才發現有證物盒漏送缺失；婦幼隊才請永康分局瞭解，確認是前後任偵查佐交接上的疏失。

陳佩鈴指出，永康分局調查後，處分了兩名偵查佐，但並沒有懲處家防官；婦幼隊承辦人有致電詢問分局，關於家防官的責任，分局認定是偵查佐的疏失，婦幼隊接受、也尊重，過程中她從來沒有介入，是由幹部處理，何來她施壓硬要砍巡官？

翁姓離職巡官再表示，同事奶奶開刀，因而請假，陳隊長愛將在會議上不斷噹他同事請假，會後還跑來嗆聲「剛剛就是在講你們分局」，代理人告知請假事由後，愛將只是一臉嫌惡的「嘖」了一聲，嗤之以鼻（同事奶奶後來於小年夜逝世，「你們晚上睡得好嗎」）。

翁指控，陳隊長看他不爽，針對他就好，不必為了羅織他「以私害公」的罪名，長期這樣找麻煩，甚至修理他無辜的同事，還牽連他所屬的分局。

至於他的個人投資，婦幼隊指控造謠「在講習時玩股票」，如果他買股票有影響到哪個當事人權益，大可以處分他或是拔家防官的牌，而不是惡意造謠、中傷、霸凌，甚至波及到他的同事與分局。

陳佩鈴再回應，該會議翁姓巡官請假，婦幼隊承辦人已同意，翁的同事奶奶開刀，前一天傳Line請假，承辦人也請對方照顧奶奶，不用特別來開會，請有來開會的家防官，將會議紀錄、資料帶回去，等上班時再看就好，這些都有Line對話紀錄為證。

陳佩玲指出，所謂看翁不爽、羅織「以私害公」、長期找麻煩、修理無辜同事、牽連分局，均是無中生有、穿鑿附會的不實指控；以她一個二線四星的隊長，如何介入三線一星的永康分局長麾下管理的人員，她又怎麼會去針對沒有隸屬關係、也無印象的二線一星巡官。

她說明，如果家防官覺得遭到霸凌、有委屈，若覺得不適合向婦幼隊反映，都可以透過組長、副分局長、分局長轉達，或是向警察局申訴，婦幼隊會立即檢討改進，但之前從未收到相關意見。

陳佩鈴表示，所謂「在講習時玩股票」，是翁姓巡官在參加訓練時，坐在比較前面的位置，講師發現翁在用手機看股票行情，課程結束後，表示課講的不好，同仁都在看股票，跟在學校上課一樣，沒人要聽；婦幼隊承辦人瞭解後，才請組長向翁轉達講師意見。

翁姓巡官指出，控訴的事件、資料都有整理，陳隊長造謠的部份，有業務分工執掌表、案件處理數量統計可公開檢視；另外證物盒的控管究竟是誰的責任，也建議陳隊長再翻一下署頒的作業程序和台南市警察局的細部執行計畫。

翁表示，如果還有疑義認為他說的與事實不符，請務必提告他妨害名譽；或是選擇繼續抹黑他，他也不會太意外，總之日後看要到刑事法庭還是監察院相見，失業的他都樂意奉陪，「但你要記得，當你用放大鏡看別人的時候，別怪別人也用顯微鏡檢視你，期望你也禁得起考驗」。

台南市警察局調查後，說明所謂「證物盒行政違失不當處分」，是婦幼隊控管證物送驗時發現缺失，交由永康分局自行查處，永康分局依警政署作業程序及相關執行計畫等規定，調查審認偵查隊偵辦人員確有違失並予以行政處分，並沒有懲處翁姓巡官。

另所指「刁難同事開會請假」，為婦幼隊去年辦理婦幼安全業務協調會議，翁因臨時有事，已在會前向婦幼隊承辦人告知並同意請假，並無刁難情況。

市警局說明，家防官人員配屬於各分局，由分局負責督導考核，婦幼隊負責婦幼案件及業務控管，與家防官甄選派補及複式考核，將持續與各分局互相合作、溝通意見，精進各項婦幼業務。翁姓巡官陳述內容，督察室進行調查中，以釐清事實。

翁姓巡官千字文最後再指「你欺負的每個基層，背後也有他的資源和人脈，所以不要輕易的去踐踏任何一個人，這點我相信你只是一時忘記而已，畢竟同樣被你們稽核的員警，背後沒山的記過一次，背後有山的就沒事誤會一場，濫權徇私到這般境地，我只有感到甘拜下風，五體投地」。

翁表示，感謝隊上部分明辨是非的長官和同事，願意雪中送炭，也感謝其他分局家防官幫忙和拔刀相助，多虧他們的善良，他才能撐到現在。

陳佩鈴指出，家防官的工作都是分局防治組長分派，考核都是分局主官的權限，婦幼隊僅負責考核業務表現；且永康分局的婦幼業務自2021年起連2年被評為乙等，她2023年接任隊長後，永康分局的業務則被評為甲等，她並沒有針對任何人。