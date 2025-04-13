詐團出金手匯100萬取信假投資被害人 在郵局稱標會被逮

詹姓男子前天涉嫌赴郵局臨櫃匯款100萬元給9名假投資詐騙被害人取信，行員起疑通報，他稱是標會會錢，警方查出其中一筆匯款與受款者被騙獲出金的金額相同，逮捕他依詐欺罪、洗錢防制法移送，擴大清查。

警方調查，40歲詹姓男子前天晚間6時許赴台北市市民大道、新生南路口一間郵局，拿現金1百萬元欲臨櫃匯款，行員關懷提問後懷疑是詐騙被害人，通報大安警分局新生南路派出所；員警到場詢問，詹稱是標會會錢，但對標會成員、聯絡方式等均無法回答，被帶回新生所調查。

警方搜出9張匯款單，致電其中一名受款者60歲退休男子，發現他加入股票投資LINE群組，已匯款3萬2千元，對方稱獲利出金4萬9670元，與詹的其中一筆匯款金額相同，研判詹是詐騙集團「出金手」。

詹稱受託跑腿，對詐騙不知情。警方查扣現金1百萬元、匯款單、手機，詢後移送，擴大清查其餘被害人。