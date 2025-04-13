環保防災勇士賽登場 消防署：慈濟為防災教育典範

慈濟環保防災勇士PK賽國際盃全球總決賽今天登場，消防署長蕭煥章說，慈濟與消防機關長期合作，深耕民間自主防救災意識，為國內NGO推廣防災教育及訓練典範。

內政部消防署發布新聞稿表示，第4屆慈濟環保防災勇士PK賽國際盃全球總決賽今天在新店慈濟靜思堂展開，由慈濟慈善事業基金會與PaGamO幫你優公司以公益合作模式，透過網路打造防災線上遊戲學習平台。

同時，運用電競遊戲方式，讓知識學習突破時間、場域空間的限制，發揮防災教育最大效益。

消防署指出，此賽事自民國110年起開辦，今年邁入第4年，消防署於111年6月15日與慈濟簽署合作備忘錄，合作擘劃災害救助、防災教育、韌性社區、培育防災士防救災等4大目標願景。

在上述備忘錄合作基礎之下，消防署說，長期協助慈濟建置、審查及更新PaGamO線上遊戲化學習平台的災害防救題庫，讓孩童能從小由遊戲中培養防災意識，降低學習防災知識的門檻，提升學習動機並建立正確防災準備及應變觀念，以因應極端氣候及大規模複合型災害的環境風險。

蕭煥章表示，消防機關是第一線的災害應變單位，肩負各種救災、救護工作，重大災害發生時，民間組織也挺身而出，發揮所屬力量支援政府。

他指出，慈濟與消防機關在長期良好密切合作下，建立相當深厚的互信基礎，除了支持人道救援外，更提供撫慰災民、後勤支援等協助工作，在災時也進駐中央災害應變中心，協助調度民間救災資源，並參與國家防災日動員等各項演練。

此外，慈濟平時也協助推動韌性社區及防災士的培訓，深耕民間自主防救災意識，以利災時發揮自助互助能量，是國內NGO推廣防災教育及訓練的典範。

消防署表示，慈濟為了支持校園防災教育，以跨界合作、公私協力的方式，整合消防署防災推廣政策及線上遊戲學習平台系統，更運用民間慈善環保團體等各方力量，計畫性地推動全民防災教育，為良善協力治理下的公共服務及民間夥伴關係，提供了一個嶄新的合作模式。