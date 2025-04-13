快訊

國二兒「偷交女友」 人父陷兩難：該告訴老婆還是偷放保險套？

股災的這一週！存股哥：黃金「絕望時期的貨幣」資產穩定器

華航飛新加坡航班機務訊號異常 轉降小港機場

環保防災勇士賽登場 消防署：慈濟為防災教育典範

中央社／ 台北13日電

慈濟環保防災勇士PK賽國際盃全球總決賽今天登場，消防署長蕭煥章說，慈濟與消防機關長期合作，深耕民間自主防救災意識，為國內NGO推廣防災教育及訓練典範。

內政部消防署發布新聞稿表示，第4屆慈濟環保防災勇士PK賽國際盃全球總決賽今天在新店慈濟靜思堂展開，由慈濟慈善事業基金會與PaGamO幫你優公司以公益合作模式，透過網路打造防災線上遊戲學習平台。

同時，運用電競遊戲方式，讓知識學習突破時間、場域空間的限制，發揮防災教育最大效益。

消防署指出，此賽事自民國110年起開辦，今年邁入第4年，消防署於111年6月15日與慈濟簽署合作備忘錄，合作擘劃災害救助、防災教育、韌性社區、培育防災士防救災等4大目標願景。

在上述備忘錄合作基礎之下，消防署說，長期協助慈濟建置、審查及更新PaGamO線上遊戲化學習平台的災害防救題庫，讓孩童能從小由遊戲中培養防災意識，降低學習防災知識的門檻，提升學習動機並建立正確防災準備及應變觀念，以因應極端氣候及大規模複合型災害的環境風險。

蕭煥章表示，消防機關是第一線的災害應變單位，肩負各種救災、救護工作，重大災害發生時，民間組織也挺身而出，發揮所屬力量支援政府。

他指出，慈濟與消防機關在長期良好密切合作下，建立相當深厚的互信基礎，除了支持人道救援外，更提供撫慰災民、後勤支援等協助工作，在災時也進駐中央災害應變中心，協助調度民間救災資源，並參與國家防災日動員等各項演練。

此外，慈濟平時也協助推動韌性社區及防災士的培訓，深耕民間自主防救災意識，以利災時發揮自助互助能量，是國內NGO推廣防災教育及訓練的典範。

消防署表示，慈濟為了支持校園防災教育，以跨界合作、公私協力的方式，整合消防署防災推廣政策及線上遊戲學習平台系統，更運用民間慈善環保團體等各方力量，計畫性地推動全民防災教育，為良善協力治理下的公共服務及民間夥伴關係，提供了一個嶄新的合作模式。

意識 慈濟

延伸閱讀

花蓮0403震災週年 消防署推廣訓練提升震災應變

高樓防災員訓練引議 消防署：開放辦理絕無圖利

願援緬甸但無回應 消防署曝台灣救援行動「未能成行原因」

台灣搜救隊未馳援緬甸震災 消防署晚間發聲揭「無法成行主因」

相關新聞

台中西屯潤餅工廠暗夜火警 工人急搬18桶瓦斯1人傷

台中市西屯區永安二巷一間潤餅工廠在今天凌晨發生火警，當時兩名工人正在廠內炸蛋酥，趕緊將廠內18桶瓦斯搬離，不過一名工人仍...

台1線台南官田段1死2傷車禍 百萬轎車駕駛肇逃又棄車

台1線台南官田段昨晚近8點發生一起1死2傷嚴重車禍，3名印尼籍移工分別騎乘重機車及微型電動二輪車相約外出，卻在路口與一輛...

影／大甲媽回鑾男子酒後爭扶娘傘爆衝突 警即時制止掌握二男

大甲媽祖遶境進香昨晚抵達台中市沙鹿區，有接轎團體其中一名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突，...

台2線大車翻覆 拖吊外加清貨物 近5小時才恢復正常交通

楊姓男子今早駕駛曳引大貨車，行駛台2線時疑操控不慎，翻覆並打橫在道路，交通中斷2小時後，先開放單線雙向行車，近午才恢復正...

彰化員林路樹被風雨吹倒 女騎士撞到受傷送醫

彰化縣員林市員南路今天凌晨有路樹因風雨而倒塌，一名女騎士上午騎車經過，疑為了閃汽車而撞到倒塌路樹，女騎士也受傷送醫，清潔...

台南市中西區民宅火警3樓冒出火煙 消防急救援2人受傷

台南市消防局獲報，今天中午12時1分，中西區永華一街122巷一間民宅傳出火警，3樓冒出火煙；消防人員5分鐘內抵達現場，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。