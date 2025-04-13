台1線台南官田段1死2傷車禍 百萬轎車駕駛肇逃又棄車

台1線台南官田段昨晚近8點發生一起1死2傷嚴重車禍，3名印尼籍移工分別騎乘重機車及微型電動二輪車相約外出，卻在路口與一輛白色BMW轎車發生車禍，導致其中1名女移工當場死亡，駕駛肇事後將車輛棄置在400公尺路旁逃逸，警方目前已鎖定駕駛積極查緝中。

麻豆警方調查，34歲黑姓印尼籍移工昨晚騎機車載著同鄉42歲娜姓女移工，與另名騎乘微型電動二輪車的26歲印尼籍移工阿古相約外出，行經台1線306公里處路肩駛出，欲往南64線東向西方向行駛，在通過路口時與白色BMW轎車發生車禍。

據悉，該處為易發生車禍事故地點，當下恐因撞擊力道強大，2名男移工被噴飛在內車道靠近中央分隔島，因擦挫傷送醫治療，娜姓女移工則是躺在外車道上，疑因頭顱破裂當場死亡，機車、微型電動二輪車更被撞得零件支離破碎、慘不忍睹。

麻豆警方表示，白色轎車駕駛肇事後並未停車，反將車輛棄置在前方400公尺路旁後逃逸，目前已鎖定肇事者並積極查緝中，同時也持續調閱路口監視器及行車記錄器畫面，釐清車禍肇事原因。