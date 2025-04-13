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國道聯結車疊疊樂是否違規被忽略 網歪樓指這點超懊惱
國道上日前一輛聯結車上頭載了沒有車頭卻懸掛車號的兩輛板車，被他車拍下PO網，聯結車疊疊樂的照片引發網友高度熱議，獲4000名網友按讚，有網友質疑是否違規，但不少網友歪樓指，車號未按照順序疊放，讓強迫症發作、看了超懊惱。
臉書社團「路上觀察學院」日前有網友貼出在國道一輛聯結車行進的畫面，只見照片中的聯結車上頭載了兩個沒有車頭的板車，板車後方懸掛車牌，照片引發網友熱議。
有網友指，「是聯聯聯結車」、「湊成一個轟」；有網友直呼「開眼界…，可以這樣聯」、「強」；有網友稱「媽媽帶小孩真不容易呀」。
由於聯結車和2輛板車都有車號，但最上方的板車車號尾數是29號，中間車號則是30號，下方車號則為28號，因車號未按照順序排列，讓不少網友哀號問「為什麼號碼不連著放，很躁耶」、「為什麼不照順序放，焦慮」、「不管並聯還是串聯，我認為29要在中間……」、「強迫症表示不舒服：車牌號碼沒照順序排」。
國道警察指出，依照照片畫面看，這輛聯結車載了兩輛板車的高度可能有超高情形，恐違反道路交通管理處罰條例第29條汽車裝載貨物若有超高、超寬及超長的行為，可處3000元至1萬8000元罰鍰，並責令改正或禁止通行。
但警方強調，不能依據照片開罰，若聯結車真有超高狀況，須由員警實際量測，無法依據照片開罰，此外若有超載行為，也實際過地磅才能得知；呼籲大型車的駕駛人上國道要注意載貨物的交通規範與安全。
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