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台2線大車翻覆 拖吊外加清貨物 近5小時才恢復正常交通

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

楊姓男子今早駕駛曳引大貨車，行駛台2線時疑操控不慎，翻覆並打橫在道路，交通中斷2小時後，先開放單線雙向行車，近午才恢復正常交通。楊男受輕傷，表示不用送醫。員警對他實施酒測，非酒後駕車肇禍。

公路局北區養護工程分局今早發布即時路況事故事件通報，指清晨6時22分在台2線指標88K處，因為有大貨車翻覆，載運的貨物散落路面，雙向阻斷無法通行。公路局聯絡開口契約廠商，出動吊車、怪手抵達現場救援，上午約8時30分開放單線通車，11時20分排除現場，恢復雙向交通。

新北市消防局派遣人車前往救援，30多歲楊男表示，因為只有感覺腿部疼痛，沒有其他傷勢，婉拒送醫。

瑞芳分警局員警也到場指揮交通，並採證調查事故原因。楊男接受酒測數值為0，沒有酒後駕車行為。楊男說，事故地點車道上有水，又有點髒，導致車子失控翻覆。還好他有繫安全帶，只有腿部受傷。

楊男今晨6時許駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處翻覆，造成交通中斷，上午11時20分才恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨6時許駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處翻覆，造成交通中斷，上午11時20分才恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨6時許駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處翻覆，造成交通中斷，上午11時20分才恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨6時許駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處翻覆，造成交通中斷，上午11時20分才恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨6時許駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處翻覆，造成交通中斷，上午11時20分才恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨6時許駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處翻覆，造成交通中斷，上午11時20分才恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨6時許駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處翻覆，造成交通中斷，上午11時20分才恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨6時許駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處翻覆，造成交通中斷，上午11時20分才恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨6時許駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處翻覆，造成交通中斷，上午11時20分才恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨6時許駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處翻覆，造成交通中斷，上午11時20分才恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝

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