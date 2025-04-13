台2線大車翻覆 拖吊外加清貨物 近5小時才恢復正常交通

楊姓男子今早駕駛曳引大貨車，行駛台2線時疑操控不慎，翻覆並打橫在道路，交通中斷2小時後，先開放單線雙向行車，近午才恢復正常交通。楊男受輕傷，表示不用送醫。員警對他實施酒測，非酒後駕車肇禍。

公路局北區養護工程分局今早發布即時路況事故事件通報，指清晨6時22分在台2線指標88K處，因為有大貨車翻覆，載運的貨物散落路面，雙向阻斷無法通行。公路局聯絡開口契約廠商，出動吊車、怪手抵達現場救援，上午約8時30分開放單線通車，11時20分排除現場，恢復雙向交通。

新北市消防局派遣人車前往救援，30多歲楊男表示，因為只有感覺腿部疼痛，沒有其他傷勢，婉拒送醫。