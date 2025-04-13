聽新聞
0:00 / 0:00
台2線大車翻覆 拖吊外加清貨物 近5小時才恢復正常交通
楊姓男子今早駕駛曳引大貨車，行駛台2線時疑操控不慎，翻覆並打橫在道路，交通中斷2小時後，先開放單線雙向行車，近午才恢復正常交通。楊男受輕傷，表示不用送醫。員警對他實施酒測，非酒後駕車肇禍。
公路局北區養護工程分局今早發布即時路況事故事件通報，指清晨6時22分在台2線指標88K處，因為有大貨車翻覆，載運的貨物散落路面，雙向阻斷無法通行。公路局聯絡開口契約廠商，出動吊車、怪手抵達現場救援，上午約8時30分開放單線通車，11時20分排除現場，恢復雙向交通。
新北市消防局派遣人車前往救援，30多歲楊男表示，因為只有感覺腿部疼痛，沒有其他傷勢，婉拒送醫。
瑞芳分警局員警也到場指揮交通，並採證調查事故原因。楊男接受酒測數值為0，沒有酒後駕車行為。楊男說，事故地點車道上有水，又有點髒，導致車子失控翻覆。還好他有繫安全帶，只有腿部受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言