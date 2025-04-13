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高市警推交通事故回報網 強化查緝肇事逃逸能力

中央社／ 高雄13日電

高雄交通警察大隊為提升事故調查效率，強化查緝肇逃能力，1月底啟用交通事故影音上傳平台，讓民眾透過網路回報事故影像，若經審核符合獎勵辦法，最高可獲新台幣6萬元獎勵金。

高雄市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，平台供民眾上傳肇事逃逸相關影片與影像資料，警方將依影片內容調查，鎖定肇事車輛與駕駛人，以提高案件偵破率。

警方表示，民眾上傳影像時，需提供電話號碼等資料，以利釐清案情時聯絡使用，每一案可上傳2個影像檔，應保持完整且不得有任何偽（變）造、修正情形。

警方表示，為鼓勵民眾提供有助破案影像資料，依「高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法」規定，若提供事證經審核足以協助調查偵破交通肇事逃逸案件者，依案件不同將發給獎勵金。

警方進一步說明，一般致傷案件將發給3000元、致重傷案件2萬元、致人死亡案件6萬元，其他一般交通事故或無人傷亡肇事逃逸案件雖無發給獎勵金，但也可利用平台上傳影像供警方參考。

警方指出，平台啟用至今約有10多件上傳紀錄，目前尚無符合獎勵計畫個案，但去年有多名民眾提供行車影像，讓警方追查涉嫌開車撞死行人又肇逃的駕駛，協助偵破交通肇事致人死亡逃逸案件，經審核後符合獎勵辦法並核發獎勵金。

警方表示，交通事故的許多關鍵證據可能因時間推移流失，期盼透過平台讓警方能更快速掌握資料將肇逃者查緝到案，保障受害者權益，並持續精進科技偵查能力，同時結合民眾力量，打造安全交通環境。

上傳 交通事故 肇逃

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