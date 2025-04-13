男子裸體闖捷運站嚇壞路人 北捷：報警強制送醫
北捷中山國中站周五晚間發生一段插曲，一名男子晚間一絲不掛闖入捷運站內，嚇壞不少民眾，站務人員獲報後隨即報警，並上前攔阻男子進站，經警方到場查詢身份，發現男子為精神病患者，通知救護車強制送醫。北捷表示，男子未進站沒有影響捷運運行。
據了解，事情發生在11日晚間約晚上9時許，一名男子身上一件衣褲未穿，僅穿鞋子及襪子，闖進捷運中山國中站內，當時已過上下班尖峰時間，但車站內仍有不少人潮，看到男子一絲不掛出現在捷運站內仍嚇壞不少人，站務人員獲報後也立即上前瞭解情況。
北捷表示，事情發生後站務人員上前了解情況，並通報警方，後續由救護車將男子強制就醫，男子並未進站，未影響捷運運行等狀況。中山分局也表示，該男子為精神疾病患者，由119救護人員送往醫院治療，並通知家屬到院。
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