影／大甲媽回鑾80歲嬤坐輪椅被人潮擠出 警助她躦轎底
大甲媽祖遶境進香今天回鑾，鑾轎今天上午經過台中市清水區時，一名80歲阿嬤坐輪椅由女兒推著想躦轎底，卻多次被人潮擠出，護轎員警發現，幫助這位阿嬤順利躦轎底，她雙手合什感謝警察助她第一次躦轎。
大甲媽祖遶境進香今天下午將回大甲遶境，晚上回到鎮瀾宮回鑾安座，今天早上陸續有信眾先走回鎮瀾宮，向媽祖稟報此行順利達成，廟內外上午湧入人潮，廟方和很多善心者提供點心站，有美食和飲料，還有人站路邊送酸痛貼布給徒步信眾。
媽祖鑾轎上午抵達清水區慈雲宮時，廟前廣場已排滿想躦轎底人潮，其中彰化一名80多歲的阿嬤因行動不便坐著輪椅，女兒帶來參加她第一次大甲媽祖進香活動，阿嬤想躦轎，但人潮多，她一路跟隨，雙手合十，幾次排隊，無奈都被人潮擠出。
清水分局督察組長黃嘉承與即將退休的防治組長顏永椿發現後，協助阿嬤完成心願，阿嬤不斷向警道謝。
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