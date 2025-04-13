職場女懷愛情夢...想見帥氣的他卻要買點數 不然殺全家

24歲蔡姓女子在網路認識使用帥氣男性大頭照網友，昨天相約見面，隨後便有「力哥」自稱幫派兄弟，要求蔡女購買5萬元點數才能跟他的人見面，見面後便歸還；對方恫嚇若不配合，會殺全家，讓蔡女在超商焦慮不安，剛好女警至超商巡簽，主動關心，化解她的憂慮。

蔡姓女上班族嚮往愛情，日前透過網路交友軟體Tinder，認識一名使用帥氣男性大頭照的網友，雙方互相交換Line帳號；對方暱稱使用「XL」，天天與蔡女攀談，表示對她很有好感，希望能走進她的生命中，關心生活大小事，讓蔡女怦然心動。

昨天「XL」與蔡女相約共進午餐，在台南市中西區五妃街見面，蔡女欣然答應前往，但等候多時，「XL」都沒有現身，並傳訊稱他的經理「力哥」要先與蔡女通話；力哥要求蔡女需繳交保證金5萬元，才能跟「XL」，並表示保證金只是一個形式，見面之後會退還。

蔡女聽後十分猶豫，力哥即恫嚇他是幫派兄弟，如果不購買點數，支付見面保證金，就會對蔡女不利；隨後「XL」連續傳訊「你跟力哥是有鬧到什麼誤會嗎、我很怕、你跟他解釋一下好不好、我不想你因為見我而惹到什麼麻煩、經理要去你住家或公司找你出來處理」。

蔡女詢問「XL」還是報警處理，「XL」也隨即變臉「經埋說了你報警會影響到他堂口生意他會殺你全家、你可以去報警試試看警不可能會一天24小時都跟著你跟你家人、那你回去吧、等下經理帶兄弟過去找你不要跪下來求他、經理現在準備帶人過去找你了、我很害怕因為見我出到什麼事」。

蔡女無奈，擔心真的遭遇不測，驚慌失措、焦慮不安，下午1時許走進超商，準備購買5萬元點數；此時「XL」還在傳訊「他半個小時就可以找到你、等下我們兩個都會死、到警局了沒有、你叫警局24小時保護好你跟你家人」。

轄區第二警分局南門派出所警員郭㦤慧、黃韋勳執行超商巡簽勤務，眼見蔡女神情緊張，正在詢問如何購買5萬元點數，主動上前關心；聽蔡女說明後，研判她是遇到網路愛情交友詐騙手法，舉出相關案例說明各種愛情交友結合恐嚇詐騙慣用手法。

員警告知，所謂購買點數繳保證金時，見面後就會歸還，都是詐騙集團的話術；事實上根本見不到人，也拿不回錢；另外歹徒目的只是要騙錢，根本不是什麼幫派兄弟，也不可能現身對蔡女不利。蔡女才如釋重負，立即封鎖還不放棄的「XL」。