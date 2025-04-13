國道1號彰化段今晨4車追撞 6人受傷送醫
國道1號彰化員林南向217.3公里路段今天清晨近5點發生張姓駕駛的半聯結車失控自撞護欄，又造成後方大貨車閃避不及擦撞翻覆及2 輛小客車追撞，造成張姓駕駛等6人受傷送醫，肇事原因調查中。
國道3隊初步調查，張男（40歲）駕駛半聯結車今天清晨近5點行經國號1號南向217.3公里路段失控自撞內側護欄後停於外側車道及路肩，造成後方大貨車閃避不及擦撞，大貨車側覆於中線及外側車道，後方2輛小客車再追撞上，共造成4部車張男等6名駕駛及乘客受傷送醫。
其中張男肋骨骨折受傷較重，其他5人身體及手腳擦、挫傷，無生命危險，張男等4名駕駛均無酒駕，車禍也造成該路段一度壅塞，現場已於上午近7時排除，肇事原因調查中。
國道3隊也提醒，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，若違規將除處罰3千至6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。
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