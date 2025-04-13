國道1號彰化段今晨4車追撞 6人受傷送醫

國道1號彰化員林南向217.3公里路段今天清晨近5點發生張姓駕駛的半聯結車失控自撞護欄，又造成後方大貨車閃避不及擦撞翻覆及2 輛小客車追撞，造成張姓駕駛等6人受傷送醫，肇事原因調查中。

國道3隊初步調查，張男（40歲）駕駛半聯結車今天清晨近5點行經國號1號南向217.3公里路段失控自撞內側護欄後停於外側車道及路肩，造成後方大貨車閃避不及擦撞，大貨車側覆於中線及外側車道，後方2輛小客車再追撞上，共造成4部車張男等6名駕駛及乘客受傷送醫。

其中張男肋骨骨折受傷較重，其他5人身體及手腳擦、挫傷，無生命危險，張男等4名駕駛均無酒駕，車禍也造成該路段一度壅塞，現場已於上午近7時排除，肇事原因調查中。