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曳引車瑞芳台2線翻覆木屑滿地 雙向交通一度受阻

中央社／ 新北13日電

楊姓男子今天清晨駕駛曳引車，行經新北市瑞芳區台2線不慎翻覆，車上載運木屑散落路面，一度造成雙向交通受阻，所幸楊男僅受輕傷；曳引車被拖離後，現場已恢復單線雙向通行。

警方調查，36歲楊男清晨6時許駕駛曳引車，沿新北市瑞芳區台2線88公里處基隆往宜蘭方向行駛時不慎翻覆，車上載運的木屑散落在路面，占據雙向車道，所幸楊男意識清楚僅受輕傷，婉拒送醫。

楊男表示，事故地點車道上有水又有點髒，導致曳引車失控翻覆，還好他有繫安全帶，只有腿部受傷。經警方實施酒測後，楊男沒有酒精反應，將帶楊男至派出所製作筆錄，釐清事發過程。

事故發生後，瑞芳警分局派遣6名員警到場管制交通，並通報公路局北區養護工程分局基隆工務段，聯繫開口契約廠商調派吊車、怪手到場處理，截至上午9時，曳引車已被拖離現場，恢復單線雙向通行，現正清理路面雜物。

曳引車 瑞芳

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