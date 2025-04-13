踹狗洩憤致牠尾椎骨折 警遭同事檢舉...違反動保法開罰

宜蘭五結分駐所飼養一隻黑犬，乖巧可愛、貼心親人，未料值班員警因心情不好，竟狠踹狗尾部，導致尾椎錯位骨裂，其他同事看見原本活潑的狗狗縮在角落，尾部無法翹起，調監視器發現被該男警踹傷。羅東警分局不偏袒自家人追查送辦，縣府依違反動保法開罰。

五結分駐所所長郁元杰今天證實確有此事，踹狗就是不對，宜蘭縣動植物防疫所日前以違反動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，處分員警1萬5000元罰款，並要求上3小時動保講習課程；至於黑犬經送醫治療，傷口痊癒，個性卻變得畏懼怕人。

五結分駐所飼養一隻黑到發亮的台灣土狗，剛送來時才4、5個月，大家叫牠「黑皮」，朝夕相處兩年，黑皮每天看見分駐所同仁回來都開心搖尾巴，同事輪流餵食、洗澡，還幫牠結領巾或頸圈裝飾，模樣可愛親人。所長郁元杰說，黑皮「眼力」很好，看到穿警察制服的人，牠不會叫，見到陌生人到派出所就狂吠示警。

據了解，去年2月26日凌晨1時許，黑皮遭當時值班員警進出時用腳狠踹了好幾下，造成犬尾巴第一節尾椎錯位，骨盤骨上緣右側裂傷，後來其他同事發現原本活潑的黑皮，害怕縮在角落，而且尾巴下垂、無法翹起來，情況不對勁。

經調閱監視器發現，該名值班男警腳踹黑皮後，黑皮因疼痛及害怕，躲到辦公室區域角落，此時員警還上前繼續踹發洩情緒，造成犬尾巴骨折傷害。

羅東警分局得知展開調查，該員警坦承，值班時摸了黑皮的尾巴，狗兒露出生氣表情，且因他工作因素影響心情，所以踢了黑皮，當下不確定黑皮有沒有受傷，他平時是不會踢狗。