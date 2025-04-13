台中中西區一年239件行人車禍 三成高齡 警贈一物防範
台中市中、西區被稱為「舊城區」，其中有台中車站、台中洲廳等具有歷史的景點，是遊客造訪台中必經之處，但轄區第一警分局統計，去年中、西區發生239件行人交通事故，高齡者占三成，警方在台中公園等高齡者熱門晨運地點，發放「LED發光腳燈」，以提高長者的識別度。
第一警分局統計，去年中、西區發生239件行人交通事故，其中高齡者佔73件，占比高達30.5%，為提升長者晨間運動期間的能見度與行人安全，一分局近日購買200組「LED發光腳燈」，在轄內國小、台中公園、勤美草悟道等高齡者清晨常見運動地點，主動發送、現場宣導安全觀念。
第一警分局指出，不只深入轄區清晨熱門運動場域進行交通宣導，也針對駕駛人闖紅燈、未停讓行人、超速等違規行為加強執法，透過強勢、精準的執法作為，改善整體交通秩序。
另外，也運用交通事故熱區分析結果，主動向工程單位建議交通環境改善，包括設置視覺化減速標線、綠色行人穿越道（綠斑馬）、人行道外推與穿越線退縮設計、夜間照明增強、以及行人專用號誌時間調整等工程，逐步打造具安全感的「高齡長者安全走廊」，讓長者清晨運動能「行」得安心。
第一警分局長尤啓南說，持續秉持「宣導為本、執法為輔、工程為基」的理念，攜手社區、民間團體與其他交通工程權責機關，共同打造一個安全、有尊嚴的運動與生活環境，讓長者的每一步都穩健又安心。
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