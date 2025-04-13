報廢微型電動二輪車突起火 新莊機車行前8機車遭殃

停在新北市新莊區民本街1間機車行前的微型電動二輪車，今天凌晨4時許突然起火，火勢迅速延燒其他機車。消防人員10分鐘內撲滅火勢，但有4輛機車全毀、4輛半毀，燃燒面積10平方公尺。警方調閱監視器發現是自燃起火，確切起火原因待查。

據了解，新北市消防局今天凌晨4時許接獲報案，新莊區民本街有機車起火，消防人員趕抵現場，發現起火的是停在機車行前停車格的1輛微型電動二輪車，火勢已引燃一旁其他機車。經灌救後火勢於10分鐘內撲滅，共造成4輛機車全毀，另外還有4輛半毀，燃燒面積約10平方公尺。