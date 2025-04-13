台中西屯潤餅工廠暗夜火警 工人急搬18桶瓦斯1人傷

台中市西屯區永安二巷一間潤餅工廠在今天凌晨發生火警，當時兩名工人正在廠內炸蛋酥，趕緊將廠內18桶瓦斯搬離，不過一名工人仍遭火勢灼傷臉部，火勢在今天凌晨2時許撲滅，起火原因待查。

台中市消防局在今天凌晨1時27分獲報，西屯區永安二巷一間潤餅工廠發生火警，第六救災救護大隊等6個單位、13輛消防車、1輛救護車、31名消防隊員到場，由組長吳泰元擔任指揮官。

消防隊回報，起火的是一間潤餅工廠，屬於一樓鐵皮建物，一樓已有濃煙冒出，火勢在今天凌晨2時2分撲滅，現場擺放有潤餅作業機器、油鍋及瓦斯桶等雜物，燃燒面積約80平方公尺，起火原因由火調人員調查中。