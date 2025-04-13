快訊

「名模生死鬥」亞軍驟逝！開腦昏迷回天乏術 得年27歲

金融時報：川普豁免電子商品關稅首見對中國退讓 專家警告小心1事

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大甲媽回鑾男子酒後爭扶娘傘爆衝突 警即時制止掌握二男

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

大甲媽祖遶境進香昨晚抵達台中市沙鹿區，有接轎團體其中一名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突，在場員警見狀立即制止，將雙方當事人隔離，警方已掌握二名涉案男子身分，將依法偵辦。

網路一段影片，大甲媽祖鑾轎昨晚在台中市沙鹿區遇接駕團體，多明男子不知原因爆發拉扯推擠衝突，一旁護轎員警立即上前制止。

台中市清水警分局偵查隊長游啓明今天說明，有關網傳大甲媽祖遶境活動發生民眾肢體衝突案，經該分局初步調查，昨晚9時50分在沙鹿區中山路上接轎團體，其中一名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突。

在場員警見狀立即制止，將雙方當事人隔離，確保遶境隊伍順利行進，此案目前清水分局已掌握2名涉案人身分，將通知到案說明，協助釐清其他涉案對象，後續將依違反刑法妨害秩序罪移請偵辦。

大甲媽祖遶境進香昨晚抵達台中市沙鹿區，有接轎團體其中一名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突，在場員警見狀立即制止，將雙方當事人隔離。圖／取自臉書爆料公社
大甲媽祖遶境進香昨晚抵達台中市沙鹿區，有接轎團體其中一名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突，在場員警見狀立即制止，將雙方當事人隔離。圖／取自臉書爆料公社

台中市 大甲媽祖 衝突

延伸閱讀

影／90多歲阿嬤跪迎大甲媽想躦轎跪到發抖 暖警這樣幫她

影／大甲媽回鑾突遇強風雨 信眾冒雨鑽轎底虔誠盛況警動容

大甲媽回鑾！台中人好熱情爭相鑽轎底 傍晚才到清水

影／大甲媽回鑾清水沙鹿人潮達高峰 鋼管熱舞車隊吸晴

相關新聞

台3線獅潭路段又見重機死亡車禍 28歲男疑過彎自摔身亡

28歲黃姓男子駕駛大型重機，今天4月12日上午行經台3線公路苗栗獅潭路段時，疑似過彎時自摔，黃姓騎士在現場失去生命跡象，...

台中西屯潤餅工廠暗夜火警 工人急搬18桶瓦斯1人傷

台中市西屯區永安二巷一間潤餅工廠在今天凌晨發生火警，當時兩名工人正在廠內炸蛋酥，趕緊將廠內18桶瓦斯搬離，不過一名工人仍...

影／安全氣囊彈開！休旅車逆向撞遊覽車畫面曝 司機疑骨折一度困車內

新北市泰山區今晚發生遊覽車與休旅車對撞車禍，監視器畫面顯示，原來是休旅車不明原因跨越道路中線，逆向衝撞正常行駛中的遊覽車...

影／大甲媽回鑾男子酒後爭扶娘傘爆衝突 警即時制止掌握二男

大甲媽祖遶境進香昨晚抵達台中市沙鹿區，有接轎團體其中一名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突，...

不斷擴大…北市士林區突現天坑畫面曝 警急封鎖「禁汽機車進入」

台北市士林區美崙街1號前，今天下午4點多突然發生路面下陷，有民眾認為不對勁報警，警、消獲報趕抵，以三角錐拉起封鎖線警示，...

踹狗洩憤致牠尾椎骨折 警遭同事檢舉...違反動保法開罰

宜蘭五結分駐所飼養一隻黑犬，乖巧可愛、貼心親人，未料值班員警因心情不好，竟狠踹狗尾部，導致尾椎錯位骨裂，其他同事看見原本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。