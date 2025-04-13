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影／大甲媽回鑾男子酒後爭扶娘傘爆衝突 警即時制止掌握二男
大甲媽祖遶境進香昨晚抵達台中市沙鹿區，有接轎團體其中一名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突，在場員警見狀立即制止，將雙方當事人隔離，警方已掌握二名涉案男子身分，將依法偵辦。
網路一段影片，大甲媽祖鑾轎昨晚在台中市沙鹿區遇接駕團體，多明男子不知原因爆發拉扯推擠衝突，一旁護轎員警立即上前制止。
台中市清水警分局偵查隊長游啓明今天說明，有關網傳大甲媽祖遶境活動發生民眾肢體衝突案，經該分局初步調查，昨晚9時50分在沙鹿區中山路上接轎團體，其中一名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突。
在場員警見狀立即制止，將雙方當事人隔離，確保遶境隊伍順利行進，此案目前清水分局已掌握2名涉案人身分，將通知到案說明，協助釐清其他涉案對象，後續將依違反刑法妨害秩序罪移請偵辦。
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