影／大甲媽回鑾男子酒後爭扶娘傘爆衝突 警即時制止掌握二男

大甲媽祖遶境進香昨晚抵達台中市沙鹿區，有接轎團體其中一名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突，在場員警見狀立即制止，將雙方當事人隔離，警方已掌握二名涉案男子身分，將依法偵辦。

網路一段影片，大甲媽祖鑾轎昨晚在台中市沙鹿區遇接駕團體，多明男子不知原因爆發拉扯推擠衝突，一旁護轎員警立即上前制止。

台中市清水警分局偵查隊長游啓明今天說明，有關網傳大甲媽祖遶境活動發生民眾肢體衝突案，經該分局初步調查，昨晚9時50分在沙鹿區中山路上接轎團體，其中一名成員酒醉欲爭相扶持娘傘，與同團體成員發生推擠，進而爆發肢體衝突。