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台2線又有大車翻覆 打橫占用雙向車道 交通中斷2小時

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

楊姓男子今晨駕駛曳引大貨車，行駛台2線時疑操控不慎，因路面濕滑偏離車道，撞倒路旁標誌桿並翻覆，打橫占用雙向車道，造成交通中斷。警方獲報到場處理，公路局也前往排除障礙物，預估8時30分開放單線雙向行車。

公路局北區養護工程分局今早發布即時路況事故事件通報，指清晨6時22分在台2線指標88K處，1輛砂石車翻覆，司機受傷。

因為事故車輛占用雙向車道，載運的木屑散落路面，雙向阻斷無法通行，公路局提醒請用路人改走台2丙線、台2丁線往返瑞芳、貢寮。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案，派遣人車前往救援。30多歲楊男僅感到腿部疼痛，婉拒送醫。瑞芳警分局員警也到場指揮交通，並採證調查事故原因。楊男經警方實施酒測，數值為0，沒有酒後駕車行為。

楊姓男子說，事故地點車道上有水，又有點髒，導致車子失控翻覆。還好他有繫安全帶，只有腿部受傷。

事故發生後，公路局北區養護工程分局聯絡開口契約廠商，出動吊車、怪手抵達現場救援，預計上午8時30分開放單線通車。

楊男今晨駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處撞倒路旁標誌桿並翻覆，造成交通中斷。消防人員將楊男送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處撞倒路旁標誌桿並翻覆，造成交通中斷。消防人員將楊男送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處撞倒路旁標誌桿並翻覆，造成交通中斷。消防人員將楊男送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處撞倒路旁標誌桿並翻覆，造成交通中斷。消防人員將楊男送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處撞倒路旁標誌桿並翻覆，造成交通中斷。消防人員將楊男送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處撞倒路旁標誌桿並翻覆，造成交通中斷。消防人員將楊男送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處撞倒路旁標誌桿並翻覆，造成交通中斷。消防人員將楊男送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處撞倒路旁標誌桿並翻覆，造成交通中斷。消防人員將楊男送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
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楊男今晨駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處撞倒路旁標誌桿並翻覆，造成交通中斷。消防人員將楊男送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
楊男今晨駕駛曳引大貨車行駛台2線時，在指標88公里處撞倒路旁標誌桿並翻覆，造成交通中斷。消防人員將楊男送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

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