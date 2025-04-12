台3線獅潭路段又見重機死亡車禍 28歲男疑過彎自摔身亡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

28歲黃姓男子駕駛大型重機，今天4月12日上午行經台3線公路苗栗獅潭路段時，疑似過彎時自摔，黃姓騎士在現場失去生命跡象，送往苗栗市大千醫院，搶救後仍宣告不治。

苗栗縣消防局上午接獲通報，台3線118.5公里處有大型重機事故，救護人員抵達時發現重機衝進邊溝，將黃姓男子緊急送往苗栗市大千綜合醫院搶救，但已回天乏術。

警方初步調查，黃姓男子上午8點左右駕駛大型重機由台3線南往北方向行駛，行經118.5公里處，疑似過彎時不慎自摔，身受重傷失去意識，送醫急救無效，宣告死亡，經抽血檢驗無酒精反應，相關肇事原因警方將調閱行車紀錄器及附近監視器釐清中。

大湖警分局呼籲，台3線獅潭路段彎道路段多，也是事故發生熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，駕駛人行經彎道處應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示行駛，警方將加強易肇事路段、時段的巡邏密度，以測速照相取締重大違規，提醒用路人小心駕駛，防制交通事故發生。

28歲黃姓男子駕駛大型重機，今天4月12日上午行經台3線苗栗獅潭路段，疑似過彎時自摔，黃男在現場失去生命跡象，送往苗栗市大千醫院，搶救後仍宣告不治。圖／民眾提供
28歲黃姓男子駕駛大型重機，今天4月12日上午行經台3線苗栗獅潭路段，疑似過彎時自摔，黃男在現場失去生命跡象，送往苗栗市大千醫院，搶救後仍宣告不治。圖／民眾提供
28歲黃姓男子駕駛大型重機，今天4月12日上午行經台3線苗栗獅潭路段，疑似過彎時自摔，黃男在現場失去生命跡象，送往苗栗市大千醫院，搶救後仍宣告不治。圖／民眾提供
28歲黃姓男子駕駛大型重機，今天4月12日上午行經台3線苗栗獅潭路段，疑似過彎時自摔，黃男在現場失去生命跡象，送往苗栗市大千醫院，搶救後仍宣告不治。圖／民眾提供
28歲黃姓男子駕駛大型重機，今天4月12日上午行經台3線苗栗獅潭路段，疑似過彎時自摔，黃男在現場失去生命跡象，送往苗栗市大千醫院，搶救後仍宣告不治。圖／民眾提供
28歲黃姓男子駕駛大型重機，今天4月12日上午行經台3線苗栗獅潭路段，疑似過彎時自摔，黃男在現場失去生命跡象，送往苗栗市大千醫院，搶救後仍宣告不治。圖／民眾提供

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