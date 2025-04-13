又是行動電源自燃 高鐵旅客燙傷

高鐵1607次南下列車第1車廂，一名彭姓旅客座位背包中的行動電源爆炸冒煙，同車旅客立即協助以滅火器成功滅火。記者石秀華／翻攝

高鐵一六○七車次南下列車昨上午九時廿分許在嘉義開往台南途中，突傳出有旅客背包裡的行動電源爆開自燃冒煙，旅客連忙拿出行動電源，左手遭燙傷慘叫，其他旅客則持滅火器滅火，車廂滿是粉末，列車長緊急疏散廿餘名旅客至其他車廂，所幸無人受傷。

警方調查，廿九歲彭男上車後，將行動電源置於攜帶的背包內並未充電，背包置於座位前方地板，因不明原因爆開自燃冒煙；彭男當時急打開背包拿行動電源，左手遭燙傷痛得喊叫。

當時林姓旅客睡夢中聽到有人慘叫驚醒，看到煙霧，直覺拿起前方滅火器噴灑，整個走道都是乾粉，有乘客嚇得站了起來，拿起行李往後車廂逃，走道都是腳印，火勢及時撲滅，同車旅客虛驚一場。

警方指出，彭男並非蓄意造成，因此不罰；因列車地板有燒灼痕跡，由高鐵和彭男自行協調賠償事宜。

為確保飛安，近期有多家航空公司明文規範禁止在機上使用行動電源充電，以及可攜帶上機的行動電源規格。不過國際上並未有陸運或海運的交通運具有針對乘客攜帶行動電源搭乘時有更嚴苛的規範。

高雄市消防局提醒，民眾應購買具有「商品安全標章」的行動電源，也避免碰撞、重壓，若外觀有膨脹、發燙或變形，應即停用。