已婚消防員騙女義消交往害流產 記過調職

屏東縣陳姓消防員誆稱與妻子離婚，與小十二歲鍾姓實習救護女義消交往，期間鍾女兩度懷孕流產，引發憂鬱症，女方家屬得知憤而找陳男理論，但陳男辯稱你情我願，不想負責；屏東縣消防局前天開考績會，將陳男記過兩次並調地處分。

鍾女（卅歲）至今走不出情傷，身心受創嚴重，家屬說，她本來還想考消防隊員，但去年懷孕兩次，一次自然流產、一次墮胎，一度想不開割腕，好在被發現救回一命，至今不願面對外人，每周還要到精神科就醫。

女方家屬說，第一次懷孕是去年六、七月，當時自然流產，因陳男（四十二歲）騙稱要跟妻子離婚，雙方繼續交往，去年十一月第二次懷孕，陳男還找女方父親聲稱要登記結婚，後來才發現根本沒離。

鍾女媽媽昨天到東港求神明，父親也找過議員洪宗麒協調和解，洪宗麒怒批陳男協調時態度傲慢，還說會和太太對鍾女提告侵犯配偶權，擺明不想和解。

鍾女父親痛批，陳男謊稱離婚與女兒交往，女兒因此懷孕、墮胎，引發憂鬱症，但消防局只記兩支小過、調職，他們去年跟消防局反映，只接到政風室一通電話，決定寫信給縣長信箱，消防局才被迫動起來。

屏東縣消防局長李彬正回應，絕無包庇。

據了解，陳男是消防隊員警專廿二期畢業，原本在台北市服務，二○一五年從台北市調到屏東縣服務至今。