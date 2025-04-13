車子國道故障 女放警示牌遭撞死

國道一號泰山路段昨天凌晨有輛休旅車在主線車道故障，一名廿二歲女乘客下車準備擺放警示標誌時，遭後方來車高速追撞喪命。記者林昭彰／翻攝 國道一號泰山路段昨天凌晨有名年僅廿二歲謝姓女子因車在主線車道故障，下車準備擺放警示標誌時，遭後方車輛高速追撞，當場被壓在車底，消防局到場協助脫困，救出謝女時已經明顯死亡。

這起車禍發生在昨天凌晨四點十五分，廿一歲李姓男子駕駛二○一五年已停產的賓士柴油休旅車，後座搭載廿三歲蕭姓男子、廿二歲謝姓女子，三人是朋友關係，車輛行經南向泰山路段，在國道第一公路警察大隊前方不遠，突然故障停在主線中間車道。

謝女下車準備走到車後方，從行李廂取警示標誌時，被後方的福斯轎車撞上，當場喪命，肇事現場零件散落，福斯轎車車頭幾近全毀。肇事車輛是由卅歲的蕭姓男子駕駛，他在撞擊中也造成右小腿骨折，雙方駕駛均未飲酒，事故詳情由國道警方調查中。

國道警察局呼籲，車輛故障在車道，應立即開啟雙閃危險警示燈、關掉引擎、所有人盡速下車至護欄外或車道外相對安全處所，每個人均應隨時面向來車方向，擺放故障警示標誌時，建議加穿反光背心，並利用一九六八Ａｐｐ警政報案功能，當手機開啟定位，系統會自動判斷所在位置。