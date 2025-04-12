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影／安全氣囊彈開！休旅車逆向撞遊覽車畫面曝 司機疑骨折一度困車內
新北市泰山區今晚發生遊覽車與休旅車對撞車禍，監視器畫面顯示，原來是休旅車不明原因跨越道路中線，逆向衝撞正常行駛中的遊覽車，害慘遊覽車司機疑似骨折被夾困在駕駛座，被消防隊救出送醫急診。
據了解，64歲陳姓司機今晚6時許駕駛祥茂光電科技公司接駁車，搭載6名員工下班，途經泰山區明志路三段往新莊方向，正常行駛在車道上。接近貴陽街口時，對向由42歲盧姓男子駕駛的休旅車，不明原因跨越道路中線，迎面衝撞遊覽車的駕駛座位置。
猛烈撞擊之後，休旅車失控甩上路旁人行道，車頭嚴重凹陷變形、安全氣囊彈開，滿地碎片，顯見車速快、撞擊力道大，車上盧姓駕駛與他19歲兒子四肢輕微擦挫傷，由救護車送輔大醫院。
遊覽車左側車頭嚴重毀損，擋風玻璃大面積龜裂，陳姓司機腳被夾住受困駕駛座，由消防隊協助脫困，左腳踝嚴重血腫疑似骨折，送林口長庚醫院急救，6名乘客均未受傷。肇事原因與責任由警方進一步調查釐清中。
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