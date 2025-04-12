台北市士林區驚見天坑 回填恢復通車將查原因
台北市士林區文林路、美崙街口路面，今天下午突然出現長寬各約1公尺、深約20公分的下陷，幸好下陷時沒有人車經過，無人受傷，但為防止坑洞擴大，警消獲報在現場管制交通，禁止汽機車進入。據新工處表示，美崙街路面回填滾壓後，晚間9時30分前已完成，開放通車。
北市府指出，發生時間在今天下午4時14分，民眾發現下陷時，路面下陷約1公尺平方，下陷15公分，1999獲報也另通知工務局到場處理。
轄區警方到場時，協助現場封鎖，並管制美崙街車輛入、出，工務局也進行修補，到了晚間7時許，現場經工務局挖掘約2米深找尋原因，道管中心發現下雖有管線，但無滲漏情況，未發現異狀。
新工處指出，現場開挖後至約1米6深度皆無找到出水點或漏水點，且現場土壤乾燥，研判為現地土質鬆軟遭旁邊建案重車反覆碾壓造成，並非天坑，目前現場進行回填作業，完成後坑洞不會再擴大。
另外附近有建案的工地，經在周邊道路由透地雷達檢查，也還沒有異狀，建築基地內相關監測數據，也在警戒值範圍內，尚無安全疑慮。
另外，建管處發現，沉陷地點距工地約38公尺，超出目前建築工地須維護周邊20公尺範圍公共設施破損規定，為避免後續施工車輛出入造成周邊道路破損，建管處將加強要求施工過程工地派員擴大檢視範圍，周邊道路有狀況即時處理，以免妨礙人車通行，如有違反建築法情形即依法裁罰。
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