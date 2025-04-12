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約賣家面交上萬元量販店禮券 他誆稱去領錢拿了就跑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園林姓男子以假名「林霧晴」在臉書找詐騙對象，見李姓網友欲打折出售萬餘元家樂福禮券，去年9月間約在健行科大旁超商面交，詎料，林男拿到禮券清點數量後，向賣家藉口「要去領錢！」竟騎車逃離，桃園地檢署偵結，依詐欺罪將林男起訴。

起訴指出，住在中壢區的林姓男子，明知自己根本沒有餘錢購買禮券費用的能力，基於詐欺取財的犯意，事先在臉書設定假名「林霧晴」使用，2024年9月上旬，發現李姓男子在臉書刊登欲將手上1萬5千元的家樂福禮券，打九二折的方式換現金等訊息，林男於是主動聯繫，向李佯稱想買下他手上價值1萬5千元的禮券，雙方相約同年9月17日中午，在中壢區健行路某超商面交。

面交當天雙方依約前往，李姓賣家拿出持有每張面額1000元共15張禮券給林男點交，林有模有樣地在賣家面前一張一張數，張數確認後，他順勢將禮券收進背包中，然後站起身向賣家佯稱，「你先坐一下，我去領個錢！」，但林並非走到店內角落的ATM領錢，而是往店外跑，然後騎上停放店前的機車後疾駛逃逸，賣家左等右等沒等到林回來，才驚覺被騙了，趕緊報警。

中壢警方調閱監視器，根據車號循線找到林男，他於警詢、偵查中供述，的確使用臉書帳號「林霧晴」，並向李姓賣家拿取15張家樂福禮券，沒給錢就離開超商；李男則說，林使用「林霧晴」帳號以Messenger跟他聯絡，表示想買他手上的禮券，於是約案發當日面交，但林男拿了禮券後，就跟他說「要去領錢」沒想到就跑了。

檢察官根據超商店內監視器及店外、路口監視影像，證明林男拿取禮券後，立刻向店外跑去，並騎上機車離去，被告林男所為觸犯刑法339條第1項詐欺取財罪嫌，「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金」，並依刑訴法提起公訴。

桃園林姓男子以假名約賣家面交禮券，卻在拿取禮券後，佯稱「要去領錢」實則騎車逃跑，桃園地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴。圖／AI生成
桃園林姓男子以假名約賣家面交禮券，卻在拿取禮券後，佯稱「要去領錢」實則騎車逃跑，桃園地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴。圖／AI生成

禮券 詐欺 賣家 超商

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