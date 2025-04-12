影／三重滴妹加盟飲料店剛開幕就被砸 2名黑衣人遭逮辯「不小心」

網紅「彼得爸與蘇珊媽」加盟「滴妹」在新北市三重開張的飲料店，5日被人敲破店前騎樓柱子木作板材，遲至昨天深夜才報案提告，警方受理後調閱監視器追查，今天下午已找到7天前引發風波的2人，他們聲稱是不小心弄破的。

「彼得爸與蘇珊媽」昨天在threads發串文，同時在YouTube發短影音，聲稱他們經營的飲料店「剛開幕就被砸店，有人知道他們在做什麼實驗嗎？」隨附影片中有2個黑衣人，半夜站在已打烊的店門前騎樓柱子旁交談，其中1人出拳猛擊柱子木作裝潢，將板材打出1個洞，隨即步行離開。

警方指出，店方的監視器顯示柱子是在5日凌晨0時34分被打破，飲料店員工將近5天之後，於9日晚間10時許才發現，又隔了2天才在昨天深夜11時許向派出所報案提出毀損告訴。員警實際查看，只是柱子板材破洞，並非「砸店」。

警方依法受理，由於事隔已經7天，2名黑衣人步行離開，經調閱沿途監視器，一路追蹤到住家，今天下午將同為42歲的杜姓、張姓男子帶回派出所調查。