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高雄女騎士撞垃圾車倒地送醫不治 死者姊姊傷心PO文尋真相

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓女子8日晚間8時23分許騎機車行經高市保華一路，撞上剛收完垃圾起步的垃圾車後車尾噴飛倒地，臉、胸腔擦挫傷，雖意識清醒，但送醫後，急救1個多小時不治；陳女姊姊昨在臉書社團PO文，徵求過往行車記錄器，盼查清事發經過。

陳女姊姊昨天上午在臉書社團「高雄大小事」貼文指出，妹妹於8日晚間8時至8時30分左右於保華一路和代德一街發生車禍，撞上垃圾車，但無其他監視器可看出垃圾車的其他面向以及當下狀況，包括垃圾車是否未亮燈。

陳女姊姊傷心地指出，妹妹已於當晚到院急救無效，請求若有當下行經該路段有行車記錄器的群友，能幫忙提供。

轄區鳳山警分局指出，8日晚間約8時23分許接獲通報，指保華一路與代德一街口發生車禍事故，派員前往現場處理。

警方調查，當時王姓男子（51歲）駕駛垃圾車沿保華一路北往南行駛至肇事地時，同向行駛的陳姓女子（42歲）騎機車從後方撞擊垃圾車左後車尾，陳女摔倒在地不起。

警消趕抵現場時，陳女臉、胸部有擦挫傷，意識清醒被送往小港醫院急救，但狀況卻急轉直下，經院方搶救將近1.5個小時後，仍宣告不治死亡

垃圾車司機王男聲稱當時垃圾車要起步，不清楚為何陳女會撞上來，聽到聲響，下車查看就發現陳女已倒地，隨車的清潔人員也未看清事發經過；由於陳女已死亡，警詢後，先依過失致死罪將王男移送高雄地檢署偵辦。

陳姓女子8日晚間8時23分許騎機車行經高市保華一路，撞上剛收完垃圾起步的垃圾車後車尾噴飛倒地送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓女子8日晚間8時23分許騎機車行經高市保華一路，撞上剛收完垃圾起步的垃圾車後車尾噴飛倒地送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓女子8日晚間8時23分許騎機車行經高市保華一路，撞上剛收完垃圾起步的垃圾車後車尾噴飛倒地送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓女子8日晚間8時23分許騎機車行經高市保華一路，撞上剛收完垃圾起步的垃圾車後車尾噴飛倒地送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓女子8上晚間8時23分許騎機車行經高市保華一路，撞上剛收完垃圾起步的垃圾車後車尾噴飛倒地送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓女子8上晚間8時23分許騎機車行經高市保華一路，撞上剛收完垃圾起步的垃圾車後車尾噴飛倒地送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓女子8日晚間8時23分許騎機車行經高市保華一路，撞上剛收完垃圾起步的垃圾車後車尾噴飛倒地送醫不治。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
陳姓女子8日晚間8時23分許騎機車行經高市保華一路，撞上剛收完垃圾起步的垃圾車後車尾噴飛倒地送醫不治。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

垃圾車 死亡 行車記錄器

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