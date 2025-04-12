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影／驚悚！桃園綠燈剛起步 遭後方混泥土預拌車輾壓拖行

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

48歲戴姓男子駕駛混泥土預拌車，今上午行經龍南路與平東路時，於綠燈起駛時與前方同向行駛70歲羅姓婦人所騎乘重機車發生碰撞，機車倒地後，婦人左腳遭預拌車輾壓，造成婦人左腳粉碎性骨折，經送醫救護，所幸無生命危險，經檢測雙方酒測值均為0，詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

今上午9時57分許，戴男要起步時，疑未注意前方羅婦，導致羅婦被撞後，輾壓羅婦左大腿以下斷肢及左手肘輾壓傷，意識清楚，羅婦幾乎卡在車身底下，畫面相當驚悚。救護人員獲報到場後，清洗傷口、包紮止血、骨折固定、長背板固定等救護處置。

羅婦經送醫救護，所幸無生命危險，經檢測雙方酒測值均為0，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

48歲戴姓男子駕駛混泥土預拌車，今上午行經龍南路與平東路時，於綠燈起駛時與前方同向行駛70歲羅姓婦人所騎乘重機車發生碰撞，機車倒地後，婦人左腳遭預拌車輾壓，造成婦人左腳粉碎性骨折。記者翁唯真／翻攝
48歲戴姓男子駕駛混泥土預拌車，今上午行經龍南路與平東路時，於綠燈起駛時與前方同向行駛70歲羅姓婦人所騎乘重機車發生碰撞，機車倒地後，婦人左腳遭預拌車輾壓，造成婦人左腳粉碎性骨折。記者翁唯真／翻攝
48歲戴姓男子駕駛混泥土預拌車，今上午行經龍南路與平東路時，於綠燈起駛時與前方同向行駛70歲羅姓婦人所騎乘重機車發生碰撞，機車倒地後，婦人左腳遭預拌車輾壓，造成婦人左腳粉碎性骨折。記者翁唯真／翻攝
48歲戴姓男子駕駛混泥土預拌車，今上午行經龍南路與平東路時，於綠燈起駛時與前方同向行駛70歲羅姓婦人所騎乘重機車發生碰撞，機車倒地後，婦人左腳遭預拌車輾壓，造成婦人左腳粉碎性骨折。記者翁唯真／翻攝

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