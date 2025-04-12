嘉義男情緒失控放火燒牛車 火舌竄燒連路樹也受波及

嘉義縣布袋鎮後壁寮今早有一名男子疑似情緒不穩，放火燒掉住家附近停在路邊的牛車，消防人員趕往滅火，但牛車仍被燒到幾乎只剩金屬支架，連輪胎都消風塌陷，路旁大樹也被燒黑，幸好無人受傷，警方將依公共危險罪嫌將縱火男送辦。

地上散落大量燒毀木板、碎片和金屬零件，牛車上方木製車架受損嚴重，特別是靠近中央和後方的木條明顯被燒焦、碳化，有些木頭已經燒斷或嚴重變形，結構變得脆弱，承重能力大打折扣，金屬車架表面有些燒焦的痕跡，輪胎也已消風癟掉。

據了解，放火燒牛車的男子是當地人，疑似罹患有精神疾病，今早疑似情緒失控，突然縱火燒掉路旁空牛車，還波及旁邊路樹也被燒黑，幸好消防人員迅速撲滅火勢，未造成人員受傷，警方鎖定縱火嫌犯，將依涉犯公共危險罪將他送辦。