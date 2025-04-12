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影／女下車擺故障標誌被撞死 國道警疾呼：一定要面向來車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號泰山路段今天凌晨有1名年僅22歲女子因車在主線車道故障，下車準備擺放警示標誌時遭後方車輛追撞喪命。警方再度提醒用路人，高速公路非常危險，不得已需要下車時，一定要面向來車，最好還要加穿反光背心。

這起車禍發生在凌晨4時15分左右，21歲李姓男子駕駛2015年已停產的舊款賓士柴油引擎休旅車，後座搭載23歲蕭姓男子、22歲謝姓女子，3人是朋友關係，行經南向泰山路段，在國道第一公路警察大隊前方不遠，車輛突然故障停在主線中間車道。

謝姓女子隨即下車，準備走到車後從行李廂取警示標誌時，被後方疾駛而來的福斯VENTO轎車撞上。她被壓在車底，新北市消防局人車到場協助脫困，救出時已經明顯死亡。

後方車輛的30歲蕭姓男性駕駛，也在撞擊中造成右小腿骨折，由救護車送到林口長庚醫院急救，雙方駕駛未飲酒，事故詳情仍由國道警方調查中。現場約在清晨6時41分清理完成、恢復全線通車，後方回堵約1公里。

國道公路警察局第一公路警察大隊再度呼籲，若車輛故障在車道，應立即開啟雙閃危險警示燈、關掉引擎、所有人盡速下車至護欄外或車道外相對安全處所。

每個人均應隨時面向來車方向，注意後方車輛動態，擺放故障警示標誌時，建議加穿反光背心，沿護欄外或內外路肩行走至車輛後方至少100公尺。並利用高速公路1968App警政報案功能，當手機開啟定位功能，系統會自動判斷所在位置，或撥打110報案。高公局合法拖吊車到場，所有人應盡速離開現場，以確保安全。

30歲蕭姓男子駕駛的轎車閃避不及，高速追撞前方停在車道上的故障車輛，並撞上準備擺放警示標誌的22歲謝姓女子。記者林昭彰／翻攝
30歲蕭姓男子駕駛的轎車閃避不及，高速追撞前方停在車道上的故障車輛，並撞上準備擺放警示標誌的22歲謝姓女子。記者林昭彰／翻攝
白色賓士休旅車故障停在主線中間車道，後方轎車閃避不及追撞，撞擊後2輛車推擠到外側車道，釀成1死1傷。記者林昭彰／翻攝
白色賓士休旅車故障停在主線中間車道，後方轎車閃避不及追撞，撞擊後2輛車推擠到外側車道，釀成1死1傷。記者林昭彰／翻攝
消防隊員架高轎車救出受困車底的謝姓女子，但傷勢嚴重當場死亡。記者林昭彰／翻攝
消防隊員架高轎車救出受困車底的謝姓女子，但傷勢嚴重當場死亡。記者林昭彰／翻攝
白色賓士休旅車故障停在主線中間車道，後方轎車閃避不及追撞，撞擊後2輛車推擠到外側車道，釀成1死1傷。記者林昭彰／翻攝
白色賓士休旅車故障停在主線中間車道，後方轎車閃避不及追撞，撞擊後2輛車推擠到外側車道，釀成1死1傷。記者林昭彰／翻攝

國道 標誌 車禍 車道

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