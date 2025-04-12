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蘇花路廊南澳段小客車自燃 2人急逃生…車燒到剩骨架

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

蘇花路廊台9丁線114.9公里處，今早發生火燒車意外，蔡姓男子駕車北上經過該路段時，發現車子突然冒煙起火，嚇得趕緊停車，與車內另一名乘客一同逃生，不久車子被大火燒到只剩骨架，幸好兩人都沒有受傷。

57歲蔡姓男子今天駕駛自小客車載人沿蘇花路廊北上，上午8時35分行經台9丁線南澳路段，車輛引擎室突然冒煙自燃，他與同行乘客倉惶逃生，兩人都未受傷，不過事故也造成雙向交通一度封閉。

宜蘭縣消防局獲報，出動蘇澳、南澳消防分隊前往救災，布線搶救後，在上午約9時撲滅，因火勢猛烈，車輛燒到只剩骨架，後續該路段在上午10時10分恢復通行。

蘇澳警分局提醒，民眾開車上路前一定要做好車輛檢查，若行進中發現車況異常時，應儘速啟亮方向燈及警示燈，並注意後方來車，將車輛漸離車道停妥在路側等待救援。

蘇花路廊台9丁線宜蘭南澳段，今早發生小客車自燃起火意外，因火勢猛烈，燒到全毀只剩骨架。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊台9丁線宜蘭南澳段，今早發生小客車自燃起火意外，因火勢猛烈，燒到全毀只剩骨架。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊台9丁線宜蘭南澳段，今早發生小客車自燃起火意外，消防人員趕往撲救。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊台9丁線宜蘭南澳段，今早發生小客車自燃起火意外，消防人員趕往撲救。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊台9丁線宜蘭南澳段，今早發生小客車自燃起火意外，因火勢猛烈，燒到全毀只剩骨架。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊台9丁線宜蘭南澳段，今早發生小客車自燃起火意外，因火勢猛烈，燒到全毀只剩骨架。記者王燕華／翻攝

南澳 火燒車 蘇澳 蘇花路廊

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