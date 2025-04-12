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內灣老街商圈起火 店家3樓倉庫燃燒濃霧竄天損失百萬
新竹縣知名觀光景點內灣老街商圈，今天上午9時許發生火警意外，一家販賣煙燻滷味、酸梅湯的店家3樓倉庫竄出火舌，並延燒至鄰棟。新竹縣消防局派遣10車19人前往搶救，所幸無人受傷，詳細起火原因，將由火調人員調查。
新竹縣消防局說，今天上午9時55分受理民眾報案橫山鄉中正路發生火警意外，立即派遣第二大隊、橫山、竹東、尖石車組共10車19人前往搶救，現場為3層樓建築物，3樓為鐵皮加蓋。
新竹縣消防局表示，消防人員到場時，3樓已有火舌已竄出，消防人員迅速出動4條水線入室滅火與周界防護，並於11時5分控制火勢，11時50分全數撲滅殘火。初步調查，起火點為3樓倉庫堆置的雜物，火勢並波及鄰棟3樓倉庫，燃燒總面積約150平方公尺，估計財損約100萬、無人員傷亡，詳細起火原因，已由火調人員進一步釐清。
由於火災發生地鄰近人氣觀光區內灣老街，適逢周末假期，不少遊客目睹現場濃煙滾滾，所幸未進一步擴大災情。據交通部觀光署統計，新竹縣內灣老街2024年以突破133萬人次造訪，榮登新竹年度第三大熱門景點，僅次於新竹公園與新竹漁港。
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