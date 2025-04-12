內灣老街商圈起火 店家3樓倉庫燃燒濃霧竄天損失百萬

新竹縣知名觀光景點內灣老街商圈，今天上午9時許發生火警意外，一家販賣煙燻滷味、酸梅湯的店家3樓倉庫竄出火舌，並延燒至鄰棟。新竹縣消防局派遣10車19人前往搶救，所幸無人受傷，詳細起火原因，將由火調人員調查。

新竹縣消防局說，今天上午9時55分受理民眾報案橫山鄉中正路發生火警意外，立即派遣第二大隊、橫山、竹東、尖石車組共10車19人前往搶救，現場為3層樓建築物，3樓為鐵皮加蓋。

新竹縣消防局表示，消防人員到場時，3樓已有火舌已竄出，消防人員迅速出動4條水線入室滅火與周界防護，並於11時5分控制火勢，11時50分全數撲滅殘火。初步調查，起火點為3樓倉庫堆置的雜物，火勢並波及鄰棟3樓倉庫，燃燒總面積約150平方公尺，估計財損約100萬、無人員傷亡，詳細起火原因，已由火調人員進一步釐清。