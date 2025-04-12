影／切西瓜…彰化彰南路口庇護島2小時連3撞 公路局：用路人不習慣

公路局彰化工務段目前正在辦理彰化市彰南路1到3段15個路口改善，部分路口並設置庇護島保護行人安全，不過在彰南路一段215巷口在民眾拍到兩個小時就發生3件汽車切西瓜撞上庇護島事件，彰化工務段長廖志彬說，庇護島均依相關規定設置，可能是用路人還不習慣所致。

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，駕駛人常違規跨雙白線行車，警方去年即受理540件檢舉案，引發民怨，且路口未設左轉車道，常造成塞車。公路局彰化工務段最近即針對彰南路1到3段15個路口辦理改善，預定8月底前完成。

為維護行人通行安全，彰化工務段在改善路口時，部分也設置行人庇護島，目前也已完成五個路的庇護島施作。不過，有民眾在網路披露，指在彰南路一段與彰南路一段215巷口，監視視在4月10日上午的兩小時內，即拍到3輛車，先後撞上庇護島頭。

其中由何姓男子駕駛的休旅車，10日上午10時8分許，由彰南路一段東往西方向行駛到路口時，因迴轉時未注意左側庇護島頭，還撞倒「遵18」標誌桿，人未受傷、僅車輛受損。

附近民眾有人認為，為維護行人安全，庇護島設置有必要，但相關標識應該更明顯，提醒駕駛人留意。