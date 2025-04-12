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加盟滴妹飲料店 網紅彼得爸與蘇珊媽發文：剛開幕就被砸店

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

網紅「彼得爸與蘇珊媽」昨晚在threads發文，指稱他們加盟「滴妹」在新北市三重區開張的飲料店「剛開幕就被砸店」，引發網友關注。警方表示店員已於昨天深夜報案，是門外騎樓柱子的木作板材被打破1個洞。

「彼得爸與蘇珊媽」經營YouTube頻道分享生活、旅遊、育兒等類型影片，擁有41.3萬訂閱粉絲，1天前才剛發布他們加盟另一名網紅「滴妹」的飲料店，馬上又發串文和短影音說「剛開幕就被砸店，有人知道他們在做什麼實驗嗎？」

影片中有2名黑衣人半夜站在已打烊的店門前騎樓柱子旁，其中1人手裡拿著不明瓶子啜飲，短暫談話之後，另1人出拳猛擊柱子的木作裝潢，將板材打出1個洞，隨即步行離開。

警方指出，店方的監視器顯示柱子是在5日凌晨0時34分被打破，飲料店員工將近5天之後，於9日晚間10時許才發現，又隔了2天才在昨天深夜11時許向派出所報案提出毀損告訴。

警方依法受理，初步了解店家並未與人結怨，懷疑是酒醉民眾突發行為搞破壞，員警將調閱沿途監視器，嘗試釐清犯嫌身分，盡速查緝到案。

警方昨晚接獲飲料店員工報案，前往現場勘查，發現是店外騎樓柱子的木作板材被打破1個洞。記者林昭彰／翻攝
警方昨晚接獲飲料店員工報案，前往現場勘查，發現是店外騎樓柱子的木作板材被打破1個洞。記者林昭彰／翻攝
網紅「彼得爸與蘇珊媽」昨天發串文和短影音，指稱他們加盟「滴妹」在新北市三重區開張的飲料店「剛開幕就被砸店」，引發網友關注。圖／翻攝threads
網紅「彼得爸與蘇珊媽」昨天發串文和短影音，指稱他們加盟「滴妹」在新北市三重區開張的飲料店「剛開幕就被砸店」，引發網友關注。圖／翻攝threads

監視器 網紅

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