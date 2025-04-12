影／高雄白衣女逛百貨試戴帽子直接摸走 鬼祟行竊畫面曝光

高市一名白衣女子和女友人在新光三越百貨三多店逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂市值690元的白色帽子，試戴後，趁店員不注意，將帽子放入購物袋後離去，店員發現報警；白衣女行竊畫面今在社群曝光，警方指已鎖定對象追查中。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，片中只見白衣女子和穿條紋上衣的女子於8日下午2時許在新光三越三多店逛街，2人經過CACO衣帽專櫃前，白衣女子停下腳步，拿起2頂帽子試戴，似乎比較滿意白色帽子。

後白衣女戴著帽子走到鏡子前攬鏡自照，接著又走回前方，同行的女友人走到身旁，白衣女將帽子放回原處，兩人交談幾句後，友人走開，白衣女即趁店員不注意之際，將看中的帽子放入百貨購物提袋中，佯裝若無其事離去。