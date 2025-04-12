快訊

出門帶傘！鋒面傍晚抵達 雲林以北今晚嚴防大雷雨、雷擊

復出失敗！宥勝宣布「永不出現」…認低估自己的負面影響

更強！iPhone Fold摺疊機「擁雙裝置優勢」 展開後秒變iPad mini超便利

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄白衣女逛百貨試戴帽子直接摸走 鬼祟行竊畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名白衣女子和女友人在新光三越百貨三多店逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂市值690元的白色帽子，試戴後，趁店員不注意，將帽子放入購物袋後離去，店員發現報警；白衣女行竊畫面今在社群曝光，警方指已鎖定對象追查中。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，片中只見白衣女子和穿條紋上衣的女子於8日下午2時許在新光三越三多店逛街，2人經過CACO衣帽專櫃前，白衣女子停下腳步，拿起2頂帽子試戴，似乎比較滿意白色帽子。

後白衣女戴著帽子走到鏡子前攬鏡自照，接著又走回前方，同行的女友人走到身旁，白衣女將帽子放回原處，兩人交談幾句後，友人走開，白衣女即趁店員不注意之際，將看中的帽子放入百貨購物提袋中，佯裝若無其事離去。

店家後來發現帽子不翼而飛報警，轄區前鎮警分局指出，專櫃小姐報案指帽子市值約690元，警方調閱監視器查看發現白衣女的竊行，正根據特徵循線追查下落。

高市一名白衣女子和女友人8日下午在新光三越三多店百貨逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂白色帽子，試戴並和友人交談（紅圈處），後趁店員不注意，將帽子放入購物袋後離去。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市一名白衣女子和女友人8日下午在新光三越三多店百貨逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂白色帽子，試戴並和友人交談（紅圈處），後趁店員不注意，將帽子放入購物袋後離去。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市一名白衣女子和女友人8日下午在新光三越三多店百貨逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂白色帽子，試戴後，趁店員不注意，將帽子放入購物袋（紅圈處）後離去。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市一名白衣女子和女友人8日下午在新光三越三多店百貨逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂白色帽子，試戴後，趁店員不注意，將帽子放入購物袋（紅圈處）後離去。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市一名白衣女子和女友人8日下午在新光三越三多店逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂白色帽子（紅圈處），趁店員不注意，將帽子放入購物袋後離去。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市一名白衣女子和女友人8日下午在新光三越三多店逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂白色帽子（紅圈處），趁店員不注意，將帽子放入購物袋後離去。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市一名白衣女子和女友人8日下午在新光三越三多店逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂白色帽子，照鏡試戴後（紅圈處），趁店員不注意，將帽子放入購物袋後離去。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市一名白衣女子和女友人8日下午在新光三越三多店逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂白色帽子，照鏡試戴後（紅圈處），趁店員不注意，將帽子放入購物袋後離去。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市一名白衣女子和女友人8日下午在新光三越三多店逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂白色帽子試戴（紅圈處），後趁店員不注意，將帽子放入購物袋後離去。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市一名白衣女子和女友人8日下午在新光三越三多店逛街，在CACO衣帽專櫃看中一頂白色帽子試戴（紅圈處），後趁店員不注意，將帽子放入購物袋後離去。圖／取自社群「社會事新聞影音」

百貨

延伸閱讀

國1南向高雄端出口清晨火燒車 管制封閉出口匝道

影／高雄雙罷劫 民進黨許智傑、黃捷進入罷免二階連署

驚悚一瞬間！高雄婦摔落輕軌軌道 險遭列車輾過去

影／高雄女在垃圾車開車時拋垃圾 砸中清潔隊員挨告

相關新聞

影／高鐵列車旅客背包行動電源爆炸引發驚慌 1人手臂燙傷

高鐵1607次南下列車今天上午9時20分許抵達左營站前，第1車廂突傳出旅客座位背包冒出輕煙，旅客彭姓男子慘叫，引發驚慌，...

加盟滴妹飲料店 網紅彼得爸與蘇珊媽發文：剛開幕就被砸店

網紅「彼得爸與蘇珊媽」昨晚在threads發文，指稱他們加盟「滴妹」在新北市三重區開張的飲料店「剛開幕就被砸店」，引發網...

影／基隆男酒駕狂飆釀追撞2車後翻覆 害同車友重傷送醫不治

23歲李姓男子今天凌晨酒後開車行經基隆新豐街碧海擎天社區前，失控追撞前方行駛中小客車，再撞上臨停在車道上的資源回收車後，...

影／大批可愛柴犬遭棄養！從新竹一路丟苗栗 動保單位追車

新竹縣發生大批柴犬棄養事件，有不明人士昨天起沿118縣道從關西、新埔一路往南棄養柴犬，蹤跡至今已擴及苗栗頭份、竹南地區。...

影／切西瓜…彰化彰南路口庇護島2小時連3撞 公路局：用路人不習慣

公路局彰化工務段目前正在辦理彰化市彰南路1到3段15個路口改善，部分路口並設置庇護島保護行人安全，不過在彰南路一段215...

台南安南區民宅頂樓佛堂火警 鄰居幫忙滅不了...消防人車接手

台南市安南區育安一街民宅4樓佛堂今上午10時16分許傳出火警，台南市消防局據報後調派大批消防人車到場，抵達現場後發現4樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。