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借不到車男翻臉 拿磚塊砸友頭嗆「見一次打一次」被送辦

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

26歲李姓男子昨在新北市金山區請王姓友人幫忙借車，被王男拒絕後惱羞成怒，拿路旁磚塊砸傷王男的頭，警方獲報趕至，訊後將李男依恐嚇、傷害等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局調查，金山派出所昨天下午5點半獲報，李男、王男（29歲）2人在金山區信義路發生衝突，員警趕至現場發現2人情緒激動，統統帶回派出所處理。

警方說，李男與被害人王男為普通朋友關係，李男委請王男代向王的岳母借用車輛，王男不從，李男惱羞成怒，自路旁拿起磚塊敲擊王男頭部，致王男頭部及耳朵後方受傷，還對王男嗆「見一次打一次」。

由於王男頭部、耳後受傷，員警通報消防局，救護人員先將王男送醫救治後無大礙，王男對向李男提出傷害及恐嚇告訴。

借不到車男拿磚塊砸友頭，好友翻臉被依恐嚇、傷害送辦。記者游明煌／翻攝
借不到車男拿磚塊砸友頭，好友翻臉被依恐嚇、傷害送辦。記者游明煌／翻攝

恐嚇 金山

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