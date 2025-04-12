借不到車男翻臉 拿磚塊砸友頭嗆「見一次打一次」被送辦

26歲李姓男子昨在新北市金山區請王姓友人幫忙借車，被王男拒絕後惱羞成怒，拿路旁磚塊砸傷王男的頭，警方獲報趕至，訊後將李男依恐嚇、傷害等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局調查，金山派出所昨天下午5點半獲報，李男、王男（29歲）2人在金山區信義路發生衝突，員警趕至現場發現2人情緒激動，統統帶回派出所處理。

警方說，李男與被害人王男為普通朋友關係，李男委請王男代向王的岳母借用車輛，王男不從，李男惱羞成怒，自路旁拿起磚塊敲擊王男頭部，致王男頭部及耳朵後方受傷，還對王男嗆「見一次打一次」。