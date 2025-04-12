影／疑閃救護車擦撞路旁神像基座 台南公車窗破乘客受傷

58歲許姓男子駕駛大台南公車昨天下午5時許沿台南市公園路外側車道南向北行駛，經成功路口欲右轉，適逢對向車道有救護車也轉同向，許男見狀往右閃，疑似未注意車前狀況，不慎擦撞到路口神像基座，造成公車兩面車窗玻璃破損及車上1名乘客手指受傷，乘客自稱不需就醫。

台南市警二分局員警獲報後，立即趕赴現場疏導交通，交通分隊也到場處理，並對許姓駕駛實施酒測，駕駛酒測值為0、駕照正常，排除有酒駕情事。交通分隊小隊長趙健平指出，相關肇事原因正由警方釐清中。

案發當時，有女學生自嘲「倒楣鬼正常發揮…」，並社群發文將現場畫面PO上網，民眾紛紛上網留言「怎麼了」、「不知道敲到什麼玻璃破掉」，女學生還說，上車前買的盲盒，還抽到重複的。