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中風昏迷占中國附醫病床1年半 家屬拒出院...法院判遷出

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

郭姓男子因十二指腸出血到台中中國醫藥大學附設醫院急診，穩定後因腦中風昏迷需由長照單位治療，院方前年9月起就通知家屬辦出院都被拒絕，再提民事訴訟請求返還病床；法院認定，郭非病況危急病人卻占用病床1年半，屬無權占有，判他遷出，可上訴。

中國附醫表示，郭男2023年5月12日赴院急診，隔天接受胃鏡檢查發現十二指腸噴射性出血，止血過程他意識改變、癲癇，緊急退出並急救插管，14日郭再度出血，當天完成出血並轉入加護病房，後續追蹤雖未出血但意識未恢復，經腦部斷層檢查發現中風。

中國附醫說，郭6月13日脫離呼吸器、意識未恢復，經建議氣切但家屬拒絕，並轉入一般病房，而郭的病情經手術治療終結，主治醫師診斷病情穩定，無需外科處置也不用繼續住院，其腦中風需至慢性病治療院所長期照護，但多次通知家屬辦理出院，對方都拒絕。

中國附醫主張，前後於2023年9月15日、2024年7月9日多次通知家屬替郭辦出院，且雙方醫療契約已終止，依民法第767條、醫療法第75條，請求郭自院內病床遷出並騰空還給醫院。

郭男的代理人抗辯稱，家屬不同意郭氣切，另經詢問收容機構不願意收治郭，本件可否由中國附醫幫忙尋找收容機構。

台中地院查，郭目前病情穩定，無繼續住院必要，其腦中風經會診認為恢復意識機會低，需由慢性病治療院所長期照護，因此郭已非病況危急病人，中國附醫自得先通知對方、給予時間尋找替代照護者，醫院確實也提前1年多告知家屬，雙方醫療契約已於2024年11月1日中止。

法院也說，郭男持續占用病床，拒絕辦理出院，已是無權占有，認為中國附醫主張有依據，判郭男自院區病床遷出，並騰空還給醫院。

中國醫藥大學附設醫院。圖／報系資料照
中國醫藥大學附設醫院。圖／報系資料照

中風 意識 慢性病 腦中風

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