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高鐵旅客的行動電源爆炸釀1傷 客艙有滅火器得以迅速撲滅
社群平台Threads今有網友爆料，指搭高鐵時突然起火冒煙。台灣高鐵公司證實，今1607車次南下列車，行經嘉義-台南路段，因旅客隨身行李著火冒煙，造成車廂煙霧偵測作動。同車旅客立即協助以滅火器成功滅火，列車長並將1車及2車旅客全數疏散至3車。
高鐵公司表示，此事件造成1名旅客（即行李主人）輕微受傷。高鐵除安排車站護理師協助旅客外，也於第一時間通報鐵路警察。
據了解，高鐵1607次南下列車第1車廂，一名彭姓旅客座位背包中的行動電源爆炸冒煙，造成彭姓男子的手臂燙傷。
目前鐵警已完成搜證，因列車地板出現零星燒灼痕跡，高鐵公司已安排列車進入基地進行清潔、檢修。此事件並未造成任何車次延誤。
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