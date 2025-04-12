影／基隆男酒駕狂飆釀追撞2車後翻覆 害同車友重傷送醫不治

23歲李姓男子今天凌晨酒後開車行經基隆新豐街碧海擎天社區前，失控追撞前方行駛中小客車，再撞上臨停在車道上的資源回收車後，翻覆在對向車道，坐在副駕駛座的謝男卡在車內被救出，送醫不治。李男輕傷，酒測值每公升0.79毫克，警方將依公共危險罪嫌送辦。

基隆市消防局今天凌晨4時17分獲報，中正區新豐街碧海擎天社區前有3車碰撞，肇事車翻覆，撞毀相當嚴重，有人受困車內，消防局派遣中正、信義、信二等3個分隊出動5輛消防車、2輛救護車，消防人員14名前往救援。

警方調查，李男駕駛小客車搭載謝姓男子（25歲）在新豐街上一路急馳，先擦撞前方路邊起步的一輛小客車，再追撞臨時停在車道上的一輛小貨車，隨後翻覆，四輪朝天。被撞小貨車撞上電桿也造成路邊8輛機車受損。

警方說，李男自行脫困，謝姓男子則受困傷勢嚴重，2人分別送往部立基隆醫院及基隆長庚醫院救治，謝男凌晨5時許宣告不治。另小客車及小貨車駕駛皆未受傷。

警方到場採證調查，李男酒測值每公升0.79毫克，警詢後將依公共危險罪嫌等將李男移送基隆地檢署偵辦。

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