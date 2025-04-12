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苗栗婦人「炸豬油」引發廚房火警 二度燒燙傷受傷送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市文發路458巷附近一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物，婦人受到二度傷害，送醫救治。

苗栗縣消防局指出，上午8點51分接獲苗栗市文發路民宅火警，出動苗栗、特搜、頭屋及第一大隊共8車17人趕往滅火，現場為3層樓RC建築物頂樓加蓋，救援人員抵達時一樓冒出黑煙，屋內無人受困，現場為廚房起火，年約54歲婦人搶救時受到二度燒燙傷，送醫治療。

消防人員從火警現場研判，婦人當時在家中廚房炸豬油，但疑似人未守在廚房內，豬油溫度過高發生噴濺，廚房爐具周邊有紙張等易燃物及雜物，推測高溫豬油噴濺引發火勢，婦人發現廚房起火，趕往滅火，不料被燒傷，火警真正原因有待鑑定釐清。

苗栗市文發路一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物。圖／苗栗消防局提供
苗栗市文發路一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物。圖／苗栗消防局提供
苗栗市文發路458巷附近一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物，婦人搶救時受到二度傷害。 圖／苗栗消防局提供
苗栗市文發路458巷附近一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物，婦人搶救時受到二度傷害。 圖／苗栗消防局提供
苗栗市文發路一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物。圖／苗栗消防局提供
苗栗市文發路一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物。圖／苗栗消防局提供
苗栗市文發路一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物。圖／苗栗消防局提供
苗栗市文發路一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物。圖／苗栗消防局提供
苗栗市文發路458巷附近一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物。圖／苗栗消防局提供
苗栗市文發路458巷附近一幢民宅上午8點多發生火警，54歲女屋主在廚房「炸豬油」，疑似高溫豬油噴濺引燃廚房內的易燃物。圖／苗栗消防局提供

火災 苗栗市

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