影／男遇投資詐騙求助派出所 警1小時後逮大馬籍監控手

台南市警三分局昨天據報，民眾懷疑自己遇到投資詐騙，急忙向警方求助，經協助民眾至「165打詐儀表板」網站填寫檢舉情資，1個小時後主動出擊，在安南區安北路二段逮捕43歲許姓車手及40歲馬國籍梁姓監控手2人，依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署，檢方訊後向法院聲押。

據了解，民眾受到網路社群廣告鼓吹，去年11月份加入「股票投資獲利」網路社群，半年來，詐騙集團藉由噓寒問暖拉近關係，並吹噓有股票內線訊息，可短時間獲得高報酬。民眾見近日股市起伏，便萌生投資念頭，詐騙集團見他有意投資，鼓吹投入200萬元，便可提早退休、享福。

然而，民眾覺得可疑，昨上午8時許向三分局安順派出所求助諮詢後，如夢初醒。同時，所長陳冠均及多位員警立即整理民眾險遭詐騙始末，並協助男子至「165打詐儀表板」網站填寫檢舉情資，藉此機會埋伏查緝。

上午9時許，員警在北安路二段見許男前來取款，當場逮捕外，員警眼尖發現鄰近堤防上梁男見車手被抓後，立即徒步離去，形跡可疑，趨前確認他為監控手，一併逮捕。現場共查扣工作證、商業合約保密協議書、理財存款憑據等物。