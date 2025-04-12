影／杯架1啤酒罐...台南警攔車問有沒有喝酒 他酒駕卻氣壯答「沒」

60歲王姓男子昨天找工作沒著落，在台南市北區某停車場喝酒後上路，行經北門和緯路檢點，被眼尖的員警發現其行車軌跡偏移示意停下，他還想裝作沒看見蒙混闖關失敗，經酒測超標外，車內杯架上還有瓶開過的啤酒，警方開單舉發外，還扣牌、拖車移置保管，令他懊悔不已。

第五分局交通組統計，今年1月迄今，北區共有19件酒駕事故，其中有12件是發生在早上6時到晚上6時，與一般民眾認為易酒駕時段在深夜不同，多為中午聚餐飲酒或是隔夜醉的情形。尤其，10天內取締25件酒駕違規，其中有14件則在日間。

警方昨下午2時到4時編排路檢點，3時30分在北門路與和緯路口，當場攔查王男駕駛轎車行車軌跡偏移，經酒測超標。

盤查過程中，發現王男顯有酒氣、酒容，車內杯架上還有一瓶開過的啤酒，員警詢問「有喝酒嗎？」他還回答「沒有」，脫下口罩後受測，果然酒測值超標，除了開罰還要扣牌拖吊，讓他懊悔不已。

交通組表示，汽機機車酒駕相關罰則相當重，駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人則處3萬元以上12萬元以下罰鍰，警方可當場移置保管、吊扣其駕駛執照1至2年及吊扣牌照2年，達每公升0.25毫克以上，還會被依公共危險罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康