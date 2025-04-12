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影／國道1號前鎮漁港出口匝道火燒車 駕駛來不及逃被燒死
國道1號南向374.4公里接近前鎮漁港高架出口匝道處，今天清晨5時36分許發生火燒車意外，許姓男子駕車不明原因撞分向桿及分向設施後起火燃燒，消防員趕抵時，車子已陷入火海，許男來不及逃生，活活被燒死在車內，詳細肇因由警方調查。
國道警察第五大隊指出，許姓男子（37歲）今天清晨5時36分許駕車行經國道1號南向374.4公里接近前鎮漁港高架出口匝道處，不明原因自撞分向桿及分向設施後起火燃燒。
國道警察和消防局獲報派人車趕抵現場，當時轎車已陷入火海，現場火煙瀰漫，一度造成塞車，車速緩慢；消防人員於5時55分將火勢撲滅，但駕駛許男來不及從車中逃出，活活被燒死在駕駛座。
火燒車意外造成現場車陣綿延，事故於於8時14分排除，詳細車禍原因由警方調查釐清。
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