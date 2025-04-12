民間救護人員恐嚇前女友欲外流露奶照 賠款換緩刑

翁姓男子與29歲女友交往五個月後分手，去年2月，翁不滿女友分手後還索討禮物，竟打電話恐嚇前女友，指對方若不返還網路遊戲虛擬寶物費用5200元，就要將兩人交往期間前女友拍的露奶私密照、與孩子的合照外流，導致前女友心生畏懼，報警提告；新竹地院審理終結，最終翁男坦承犯行並賠償對方50萬元，才換得緩刑。

判決書指出，翁男與女友交往不到半年就分手，去年2月12日，翁不滿前女友都分手了還向他索討禮物，一氣之下打電話給對方，狠嗆「若不返還虛擬寶物費用5200元，就要將妳露奶照外流」。

前女友直到當下，才知道兩人交往期間，她答應翁男要求用手機傳給對方的露奶照，在未取得同意下遭翁下載存入手機內，因此心生畏懼，立即將翁的手機設定為黑名單。不過，翁仍不罷休，接續用另之手機門號傳訊，恐嚇前女友，強調若對方都不回覆訊息，就會將露奶照及與小孩的合照外流。前女友既害怕又困擾，最終向警方報案提告，並提供手機對話紀錄截圖。