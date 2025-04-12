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台灣性侵家暴犯罪防治成功經驗幫助印度 犯防專家林明傑親授指導

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義中正大學犯罪防治學系教授林明傑，是諮商心理師、社會工作師，專攻性侵者與家暴者強制諮商，曾榮獲內政部全國推動家庭暴力、性侵害、性騷擾防治有功人員。受印度學術機構邀請，協助指導防治印度的家暴與性侵。

林明傑是美國密西根州立大學刑事司法犯罪學博士，專攻犯罪者矯正諮商及危險評估，他說，2月底到印度首都德里的國立刑事科學大學與團體寫研究方案，最終在3月20通過3年印度內政部補助千萬（約400萬台幣），規畫7月前完成北南印度的性侵者與家暴者的風險評估表，7月起開辦5城市小範圍試辦風險管理方案。會有在地合作大學、精神科醫學院等、警察、觀護人、社會局、社工、NGO都會一起。

第2年每半年增加一倍試辦點，到第三年擴點到隔壁州。印度共28州、8個直轄區。3年後印度的家暴與性侵會開始好起來。林明傑說，印度的戰友有心理系Nagle教授、犯罪學系Minashki教授、更強的後盾是法學院長兼德里分校長的Purvi教授，還有女性領導人會議副主席Manjula，還有2位年輕研究專員Arjun & Khushali。

今年收心理所與犯防所各6位碩士生。其他4校也約收10位犯罪學、心理學、社工學碩士生。連收3年。約可訓練出150位出社會後，成為真正性別暴力防治專家，不只能在社區學校正確倡導，也都會治療暴力者與受害人。而也與約3位法律教授合作寫期刊與修法草案，都將能使立法與實務跟上而不再脫鉤。

林明傑表示，根據他20年在台灣成功降低家暴重複通報與治性侵者使在嘉義縣再犯率變零的經驗，也鼓勵團隊，5年後會有餘力幫助斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、巴基斯坦等。這是他發覺與確認墨子所說只有「兼愛互利」，才能讓世界好起來，推廣人類互助才會讓家庭、社會與國際更好。

林明傑強調，1200年前，印度教的Sankara也提出Avaita「不二論」，認為天地人與萬物都相同不二。他提出華人只要1成的人認同墨子兼愛，印度只要回到San ara不二論。10年後自己與各國子孫都會感謝他們，並以他們為榮。

嘉義中正大學犯罪防治學系教授林明傑（左），曾榮獲內政部全國推動家庭暴力、性侵害、性騷擾防治有功人員。受印度學術機構邀請，協助指導防治印度的家暴與性侵。圖／取自林明傑臉書
嘉義中正大學犯罪防治學系教授林明傑（左），曾榮獲內政部全國推動家庭暴力、性侵害、性騷擾防治有功人員。受印度學術機構邀請，協助指導防治印度的家暴與性侵。圖／取自林明傑臉書
嘉義中正大學犯罪防治學系教授林明傑（左），曾榮獲內政部全國推動家庭暴力、性侵害、性騷擾防治有功人員。受印度學術機構邀請，協助指導防治印度的家暴與性侵。圖／取自林明傑臉書
嘉義中正大學犯罪防治學系教授林明傑（左），曾榮獲內政部全國推動家庭暴力、性侵害、性騷擾防治有功人員。受印度學術機構邀請，協助指導防治印度的家暴與性侵。圖／取自林明傑臉書
嘉義中正大學犯罪防治學系教授林明傑（前蹲者）曾榮獲內政部全國推動家庭暴力、性侵害、性騷擾防治有功人員。受印度學術機構邀請，協助指導防治印度的家暴與性侵。圖／取自林明傑臉書
嘉義中正大學犯罪防治學系教授林明傑（前蹲者）曾榮獲內政部全國推動家庭暴力、性侵害、性騷擾防治有功人員。受印度學術機構邀請，協助指導防治印度的家暴與性侵。圖／取自林明傑臉書

印度 家暴 性侵

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